Vojtěcha ani Plagu neobětujeme, ministerstvo pro místní rozvoj zrušíme do dvou let, říká Havlíček
Místopředseda hnutí ANO a stínový premiér Karel Havlíček kandidátem vítěze voleb na předsedu vlády nebude. S tím podle svých vyjádření z volebního štábu hnutí počítá Andrej Babiš. Havlíček po večerním jednání zástupců Motoristů a SPD v Babišově vile v Průhonicích odmítá, že by hnutí ANO obětovalo některé své kandidáty na ministry, ačkoliv vůči nim mají případní menší partneři výhrady. „Nejsme připraveni obětovat osobnosti, jako jsou Robert Plaga nebo Adam Vojtěch,“ říká Havlíček.
Kdy podle vás nastane lepší Česko?
Lepší Česko nastane tehdy, až budeme ve vládě a budeme moci začít naplňovat naši vizi. Nejprve musíme vládu postavit, získat důvěru sněmovny a teprve potom můžeme okamžitě začít pracovat. Rád bych připomněl, že nás často někdo nesmyslně spojoval s komunisty a tvrdil, že s nimi chceme dělat koalici. Říkal jsem snad stokrát, že to není pravda – s komunisty žádnou koalici dělat nechceme.
Kdo si přečetl mou hospodářskou strategii, musel pochopit, že jde o tržně orientovaný koncept postavený na výkonnosti a investicích privátního sektoru, nikoliv na státním dirigismu. Stejně tak jsme jasně řekli, že pro nás je červenou linií jakékoliv referendum o vystoupení z NATO či Evropské unie. Přesto se objevovaly manipulace, že se na něco takového chystáme.
Motoristé dali jasně najevo, že nechtějí podporovat menšinovou vládu hnutí ANO. Jste ochotni je pustit přímo do vlády?
O tom teprve povedeme diskuzi. Odkud víte, co Motoristé chtějí, nebo nechtějí?
Oni už to sami říkají.
Jasně, teď přichází různá prohlášení a určitě jich ještě bude víc.
Motoristé ale mají teď poměrně silnou pozici, mají šanci získat nějaká ministerstva ve vaší vládě?
Každých pět minut se teď objeví nějaké silné stanovisko. Pro nás je ale klíčové, abychom se s nimi osobně potkali, vyjasnili si pozice a jednali věcně.
Může se třeba pan Okamura stát předsedou Poslanecké sněmovny?
Teď nechci spekulovat. Čekají nás náročná vyjednávání, která se budou odvíjet od vzájemných pozic a možná i požadavků jednotlivých stran. Je ale zřejmé, že hnutí ANO je dnes dominantní silou – bez nás se žádná vláda sestavit nedá. Předpokládám proto, že i jednání se povedou tímto směrem. Zároveň ale respektujeme ostatní strany ve sněmovně, zvlášť pokud budeme žádat o jejich podporu. Jednání povedeme férově, ale neznamená to, že budeme ustupovat ze svých programových priorit, ať už v oblasti bezpečnosti, nebo hospodářské politiky.
Jste připraveni obětovat kvůli vládě podpořené SPD nebo Motoristy některé vaše osobnosti? Motoristé mohou mít problém s Plagou kvůli inkluzi, SPD má zase dlouhodobé výhrady k Vojtěchovi.
Nejsme připraveni obětovat osobnosti, jako jsou Robert Plaga nebo Adam Vojtěch. Jsme připraveni jednat, ale potřebujeme k tomu ještě trochu času. Bylo by nefér teď kategoricky říkat, co bude, nebo nebude.
Jaká bude zahraniční politika vámi vedené nové vlády zejména ve vztahu k Izraeli a Ukrajině?
Nebudeme měnit kurz. Vždy jsme podporovali Izrael a budeme v tom pokračovat. Situace na Blízkém východě je složitá a věřím, že se podaří dosáhnout finálního řešení. Ale jisté je jedno – Česká republika nebude měnit svůj prozápadní směr.
Putin je agresor, to jsme řekli jasně. Koalice se nás pokoušela spojovat s Kremlem, ale to bylo jen prázdné marketingové klišé. Nikdo se nemusí bát, že bychom zpochybňovali naše členství v NATO nebo EU.
Jaké kroky budou mít po sestavení vlády nejvyšší prioritu?
Začneme okamžitě řešit ceny regulované složky energie, to je priorita číslo jedna. Musíme také otevřít diskuzi o odkupu minoritního podílu společnosti ČEZ – ten ale nebude vykupovat stát, nýbrž samotná firma.
Dále bude potřeba rozhýbat investice a spustit připravené projekty. Kdo si přečetl mou hospodářskou strategii, ví, že máme jasný plán. Těším se na tu práci, pokud na rezortu průmyslu zůstanu.
Dovedete si představit změnu na pozici generálního ředitele ČEZ? Měl by ji dál zastávat Daniel Beneš?
Nevidím důvod, proč by neměl být dál šéfem ČEZ. Společně jsme už v době, kdy jsem byl ministrem, připravili scénář na rozvoj jaderných bloků. Spolupráce byla dobrá.
Jak rychle chcete tlačit na vznik nové vlády?
Čím dřív, tím lépe. Čeká nás extrémně náročné jednání o rozpočtu. Současná vláda v něm podle mě brutálně „zatloukla“ 38 miliard korun na dopravu. To považuji za podraz. Kvůli tomu teď nelze podepisovat smlouvy na klíčové dopravní stavby a hrozí zastavení některých projektů. Budeme to muset rozmotat a rozhodnout, z čeho se to zaplatí. To je jedna z prvních věcí, kterou nová vláda musí vyřešit.
Vy jste v e15 psali, jak se teď rekordně staví, ale zapomněli jste dodat, že všechny ty projekty jsme připravili my.
Jak bude probíhat sloučení ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj? A co doprava, tu byste ještě nezvládl, když už jste jednou byl superministrem?
Doprava zůstane samostatně, ale průmysl chceme propojit s místním rozvojem a vytvořit silný resort hospodářství. Ušetří to fixní náklady a dá to větší logiku řízení investic.
Půjde to ale jen se změnou kompetenčního zákona, takže nejdřív musí obě ministerstva fungovat paralelně. Rád bych, kdyby se sloučení podařilo do poloviny příštího mandátu, tedy do dvou let. Hlavní je teď plnit agendu – ve stavebnictví, energetice, průmyslu.
Jak se díváte na evropské klimatické cíle, například uhlíkovou neutralitu do roku 2050?
Osobně si myslím, že rok 2050 je pro všechny země EU nedosažitelný. Některé si to nechtějí přiznat, ale finančně i technologicky to nevychází. Někdo to zaplatit musí – a vydělává pouze privátní sektor.
V automobilovém průmyslu už teď vidíme, že závazek roku 2035 je problém. Budeme podporovat ekologizaci, obnovitelné zdroje i jádro, ale zároveň musíme mluvit realisticky. Tyto věci musíme otevřít i na evropské úrovni.