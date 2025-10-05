Volební program Motoristé sobě: Jaké má priority? Boj proti drahotě a šikaně superstátu
Hnutí Motoristé sobě se na červencovém sněmu voličům představilo jako alternativa vůči přebujelé regulaci, byrokracii a drahému životu. Snaží se oslovit nejen řidiče, ale i širší střední třídu, která podle něj doplácí na složitá pravidla a rostoucí náklady. Prosazuje levnější paliva a energie, jednodušší předpisy a menší zásahy státu do každodenního života. Své cíle označuje za pravicové a zaměřené na praktické výsledky místo populistických slibů. Kampaň postavila na heslu „umíme vyřešit i složité věci“ a slíbila řadu konkrétních kroků. Jaké jsou základní programové priority, které si zástupci hnutí Motoristé sobě stanovili? Co svým voličům slibují?
Veřejné finance a státní rozpočet
- Cíl: vyrovnaný rozpočet do 4 let
- Škrty v dotacích a zrušení podpory „neužitečných“ projektů
- Konec financování politických neziskovek a dotací do OZE
- Důsledná kontrola sociálních dávek
- Žádné zvyšování daní – úspory mají stačit
Motoristé chtějí dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu do čtyř let a tvrdí, že bez důsledných škrtů to není možné. Zaměřují se především na omezení podle svých slov zbytečných dotací a na zrušení podpory projektů, které podle nich nemají reálný přínos pro občany. Zastavit chtějí také financování politických neziskových organizací a dotací do obnovitelných zdrojů, které označují za ekonomicky neefektivní. Zároveň zdůrazňují nutnost důsledné kontroly sociálních dávek, aby se zabránilo jejich zneužívání. Věří, že úspory v těchto oblastech umožní státu fungovat bez nutnosti zvyšovat daně.
Daně, DPH a odvody pro OSVČ
- Cíl: jednodušší a přehlednější daňový systém
- Zavedení jednotného inkasního místa pro všechny odvody
- DPH až po skutečném zaplacení faktury
- Zvýšení limitu pro registraci k DPH z 2 na 5 milionů korun
- Zrušení minimálních odvodů OSVČ
Motoristé prosazují zjednodušení daňového systému a lepší přehlednost pro podnikatele. Chtějí zavést jednotné inkasní místo, které by umožnilo odvádět všechny daně a pojistné platby prostřednictvím jediné instituce. Současně navrhují změnit pravidla pro DPH tak, aby ji firmy odváděly pouze z faktur, které jim byly skutečně zaplaceny, nikoli z těch, které jen vystavily. Limit pro povinnou registraci k DPH by se měl zvýšit ze dvou na pět milionů korun, což by podle hnutí snížilo administrativní zátěž malých podnikatelů. Zrušit chtějí také minimální odvody OSVČ, aby si lidé mohli sami rozhodnout, jak si nastaví své příspěvky podle výše příjmů.
Koruna a euro
- Jasné odmítnutí eura
- Koruna jako symbol suverenity a stability
- Odmítnutí stanovení termínu přijetí eura
Hnutí se jednoznačně staví proti zavedení eura v České republice. Argumentuje tím, že koruna je symbolem národní suverenity a zárukou hospodářské stability. Přijetí eura by podle Motoristů znamenalo ztrátu důležité části ekonomické nezávislosti a vystavení české ekonomiky rizikům, která nemůže sama ovlivnit. Tvrdí, že eurozóna stále trpí strukturálními problémy, a vstup do ní by mohl české hospodářství spíše ohrozit než posílit. Proto odmítají, aby vláda usilovala o stanovení pevného termínu přijetí společné měny.
Energetika a státní podíl v sektoru
- Cíl: ochrana domácností před cenovými výkyvy
- Možný vyšší státní podíl v energetice kvůli bezpečnosti
- Návrh na vznik státního obchodníka s energiemi
- Přímý prodej elektřiny českým odběratelům bez vlivu burzy
- Inspirace francouzským modelem
Motoristé se v otázce budoucnosti energetického sektoru staví pragmaticky. Neodmítají možnost, že stát získá větší podíl ve strategických firmách, pokud to bude nutné pro zajištění energetické bezpečnosti. Současně ale uvádějí, že pokud by se ČEZ i nadále obchodoval na burze, chtějí prosadit vznik státního obchodníka s energiemi. Ten by měl umožnit přímý prodej části elektřiny českým odběratelům bez cenového vlivu lipské burzy. Takový systém podle hnutí funguje například ve Francii a pomáhá chránit domácnosti před výkyvy cen na mezinárodních trzích.
Doprava, motorismus a technické normy
- Měření rychlosti jen tam, kde to zvyšuje bezpečnost
- Delší intervaly technických kontrol
- Legální úpravy vozidel, pokud neohrožují provoz
- Rozvoj dopravní infrastruktury
- Konec „diskriminace“ motoristů, podpora svobodné mobility
Klíčovým tématem programu je obrana práv motoristů a snaha o rozumnou dopravní politiku. Motoristé požadují, aby měření rychlosti probíhalo jen na místech, kde to má skutečný bezpečnostní význam, nikoli jako způsob, jak vybírat pokuty. Chtějí také prodloužit intervaly pro technické kontroly nových aut a umožnit legální úpravy vozidel, pokud neohrožují bezpečnost provozu. V programu zdůrazňují i nutnost rozvoje infrastruktury a odmítají politiku, která podle nich automobilisty diskriminuje. Jejich cílem je, aby stát přestal „trestat pohyb“ a místo toho podporoval svobodnou a bezpečnou mobilitu.
Školství a vzdělávání
- Zvýšení kvality výuky a posílení role učitelů
- Méně byrokracie, návrat ke speciálním školám
- Kritika inkluze jako neefektivního modelu
- Důraz na praktické dovednosti a základní znalosti
- Školství zaměřené na výsledky, ne ideologii
Motoristé považují vzdělávání za oblast, kde stát dlouhodobě selhává. Chtějí zvýšit kvalitu výuky, posílit roli učitelů a omezit byrokracii. Kritizují současný model inkluze, který podle nich nevede k lepším výsledkům, a chtějí obnovit systém speciálních škol či tříd pro děti, které potřebují odlišný přístup. Zdůrazňují návrat k výuce praktických dovedností a základních znalostí, které mají přímý dopad na uplatnění v životě. Školství by podle nich mělo být méně ideologické a více zaměřené na výsledky.
VIDEO: Evropská unie jednou skončí. Referendum o vystoupení teď není téma, tvrdí nově zvolený poslanec Motoristů Gregor v pořadu FLOW (30.1.2025)
Ekologie a ochrana přírody
- Cíl: ekologická politika se „zdravým rozumem“
- Odmítání „ekologického aktivismu“ a povinných zákazů
- Proti dotacím na elektromobily
- Prosazují technologickou neutralitu
- Investice do ochrany krajiny a vody, ne do byrokracie
V oblasti životního prostředí Motoristé odmítají přehnaný ekologický aktivismus a prosazují „zdravý rozum“ v rozhodování. Chtějí chránit přírodu, ale bez zásahů, které podle nich poškozují ekonomiku nebo zvyšují životní náklady. Odmítají povinné zákazy spalovacích motorů, omezování automobilismu a plošné dotace na elektromobily. Preferují technologickou neutralitu – tedy podporu všech forem dopravy, které dávají ekonomický i ekologický smysl. Zároveň chtějí, aby stát investoval do ochrany krajiny a vody, nikoli do administrativních projektů bez skutečného přínosu.
Bezpečnost, spravedlnost a sociální systém
- Důraz na bezpečnost a ochranu občanů
- Efektivnější policie a rychlejší soudy
- Větší odpovědnost úředníků
- Sociální systém zaměřený na skutečně potřebné
- Důstojná péče o seniory a handicapované
- Stát má chránit, ne šikanovat
V oblasti bezpečnosti Motoristé kladou důraz na ochranu občanů před kriminalitou i byrokratickým zneužíváním moci. Volají po efektivní policii, rychlejších soudních řízeních a větší odpovědnosti úředníků. V sociální oblasti chtějí systém, který pomáhá těm, kdo pomoc skutečně potřebují, ale zároveň brání zneužívání dávek. Zvláštní důraz dávají na péči o seniory a zdravotně postižené, aby měli důstojné podmínky a přístup ke službám. Program uzavírají důrazem na to, že stát má občany chránit, ne je šikanovat.