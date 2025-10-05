Opozice má mnoho nástrojů, jak zabránit orbanizaci Česka, vzkázal po volbách Hřib
Odchod do opozice, ale zároveň zadostiučinění, že dokázali porazit hnutí SPD i Stačilo! S takovou od voleb odchází Piráti optikou svého lídra Zdeňka Hřiba. Strana, která se s necelými devíti procenty voličů stala čtyřkou sněmovnch voleb, bude podle Hřiba užitečná i na opačné straně politického hřiště. "Máme výrazně silnější klub a budeme se plnou silou všech našich poslanců a poslankyň zasazovat o to, aby se Česká republika nevydala extremistickou cestou, aby se nerozkrádaly veřejné peníze a aby se prosazovaly naše priority," slíbil Hřib.
Co podle Vás znamená výsledek voleb pro Česko?
Není dobrou zprávou, že tu nebude 101 demokratických mandátů. To je problém. Ale jsme připraveni hrát roli konstruktivní a tvrdé opozice, stejně jako v letech 2017 a 2021. Ukázali jsme, že tuhle roli umíme, a budeme z opozice prosazovat naše priority.
Dá se už nyní odhadnout, jak výsledek ovlivní tuzemskou ekonomiku?
To je teď těžké říct, uvidíme, jak dopadnou povolební vyjednávání. Teď je všechno otevřené.
Nebojíte se, že by se Česko mohlo vydat cestou podobnou jako Slovensko – směrem k Orbánovu typu politiky?
To riziko tu samozřejmě je. Uděláme maximum, aby se to nestalo.
Ale opozice na to nemá velký vliv, ne?
Opozice má mnoho nástrojů. A my je využijeme, abychom zemi udrželi na demokratickém směru.
Máte už představu, o jaké sněmovní výbory budete usilovat?
To bude záležet na vyjednávacím týmu, který se teprve ustaví. Určitě ale budeme chtít poměrné zastoupení ve všech sněmovních orgánech.
Mluví se o možnosti, že by Andrej Babiš uzavřel dohodu s Tomiem Okamurou a výměnou za tichou podporu by mu nabídl post předsedy sněmovny. Je to podle vás reálné?
To je zatím čistě hypotetické. Nechci to komentovat, to je spíš otázka pro politology.
Platí i nadále, že spolupráce s Babišem je pro Piráty nepřijatelná?
Ano, naše povolební strategie jasně říká, že vylučujeme spolupráci s hnutím ANO, SPD, Motoristy sobě – a nově i se Stačilo!. Máme navíc zásadní programový rozpor – myslíme si, že Andrej Babiš by měl být vydán k soudu. Chceme zlevnit život lidem a jedním z kroků k tomu je, aby si Babiš přestal strkat veřejné peníze do kapes přes neoprávněné dotace a zakázky. Naše postoje se prostě zásadně rozcházejí. Ivan Bartoš jako ministr dotáhl řadu kauz Agrofertu k rozsudkům.
Jaké budou vaše první povolební kroky?
Sejde se klub poslanců a poslankyň, zvolí si vedení, ustanoví vyjednávací tým. A pak začne práce – naplňování našich programových priorit.
Očekáváte změny ve vedení klubu?
Klub se výrazně obměňuje a rozrůstá, takže vedení se bude volit nově. Těžko teď odhadovat, jak to dopadne.
Jak silným opozičním hlasem se Piráti stanou?
Podařilo se nám porazit extremistickou SPD, a to i v regionech, které pro nás bývají náročnější, třeba v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji. To je velmi dobrá zpráva. Stačilo! dojelo na (Kateřinu, pozn. aut.) Konečnou, takže ti ve sněmovně nebudou. To je také dobrá zpráva pro naši zemi. My máme výrazně silnější klub a budeme se plnou silou všech našich poslanců a poslankyň zasazovat o to, aby se Česká republika nevydala extremistickou cestou, aby se nerozkrádaly veřejné peníze a aby se prosazovaly naše priority – zlevnění života lidem, dostupné bydlení, modernizace státu a boj s korupcí.
Když se ohlédnete, co byl podle vás váš největší politický omyl za poslední čtyři roky?
To se těžko hodnotí. Myslím, že letošní kampaň se nám povedla víc než ty předchozí. Pomohly tomu i vnitřní reformy, které jsme udělali. A podobné reformy potřebuje i naše země, aby se posunula dopředu. My jsme to interně zvládli a teď chceme prosazovat změny i na státní úrovni.
Nemrzí vás zpětně, že jste před čtyřmi lety nešli do voleb samostatně? Možná byste dnes měli ještě víc poslanců…
To už je dnes nerelevantní. Máme nové volební období, silný klub a jasné priority. Porazili jsme extremistickou SPD i v jejích baštách, což je velký úspěch. Zvlášť když si vzpomenete, kde jsme byli před rokem, tehdy nás už někteří odepisovali.