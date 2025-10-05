Babiš rozjel klíčová vyjednávání o chopení se moci. Prezident ho zatím sestavením vlády nepověřil
Předvolební útoky jsou dávnou minulostí, s nedělí přichází na řadu vyjednávání o příští vládě. Významnou úlohu v něm sehrává prezident Petr Pavel. Jako prvního si na Pražský hrad pozval Andreje Babiše, lídra hnutí ANO, pro které se vyslovilo největší množství voličů. Babiše následoval premiér Petr Fiala (Spolu) a další lídři stran z končící vlády. Fiala poté kategoricky odmítnul spekulace o možné snaze sestavit vládu společně s Piráty, STAN a Motoristy.
Jako první dorazil na Hrad Babiš, s prezidentem jednal více než půl hodiny. Konstatoval, že ho prezident prozatím nepověřil sestavením vlády, protože by to bylo předčasné. Takový postup se ostatně ani neočekával. Vítězné ANO jedná s Motoristy a SPD, o jaké konkrétní formě případné spolupráce se baví, ale Babiš neupřesnil. Společně by tato uskupení byla schopna sestavit či prosadit vládu, dohromady by měla podporu 108 poslanců.
„Probrali jsme výsledek voleb i otázku naší image v rámci NATO a EU. Chodí negativní informace do zahraničí, což si myslím, že není spravedlivé. Byl jsem premiér a naše orientace byla jasná. Jde mi o to, aby Evropa zkrátka fungovala, protože se z ekonomického hlediska nevyvíjí správným směrem,“ prohlásil Babiš po jednání s prezidentem.
„Jde mi o to, abychom sestavili vládu. Vyjednávat budu osobně, nebude za mě vyjednávat Blažek (narážka na Pavla Blažka z ODS, který se podílel na vytvoření dosluhující vlády Spolu, pozn. red.) ani Nejedlý, jak to bylo za pana Fialy. Já nejsem nikoho loutka,“ dodal Babiš.
Lídři jím zmíněných Motoristů později potvrdili, že chtějí být aktivní součástí vlády. „Naší ambicí je vyrovnaný rozpočet ČR za čtyři roky,“ zopakoval pražský lídr strany Boris Šťastný. Na vládě se chce podílet také další potenciální partner, tedy SPD, uvedl jeho lídr Tomio Okamura. Upřednostňuje, aby ve vládě za jeho stranu zasedli odborníci a nikoliv poslanci. SPD by zajímaly například resorty vnitra, obrana nebo ministerstvo dopravy, řekl Okamura. SPD bude mít celostátní konferenci koncem listopadu, během ní zodpoví některé klíčové otázky včetně personálního vedení strany.
Fialova vláda brzy podá demisi
Babiše krátce poté vystřídal právě Fiala, lídr druhého nejsilnějšího uskupení. Ačkoliv se ve veřejném prostoru objevují nepodložené spekulace o tom, že by se Spolu mohlo pokusit sestavit novou vládu společně s Piráty, STAN a Motoristy - početně by to znamenalo „pohodlných“ 105 poslanců ve Sněmovně - Fiala takovou konstrukci rázně odmítl.
„Myslím, že výsledky voleb jsou jasné. ANO vyhrálo a je připraveno udělat koalici s SPD a Motoristy. Je iluze přemýšlet nad jinou variantou. Musíme se připravit na intenzivní opoziční práci,“ řekl Fiala novinářům po jednání na Hradě. Důležité podle něj je, že „populisté s nacionalisty a extremistickými stranami nemají ústavní většinu“.
Nejasné však je, v jaké formaci budou strany sdružené v koalici Spolu působit v opozici. Zda zůstanou v uskupení Spolu, anebo se vrátí k původnímu rozdělení na samostatné subjekty, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Kongres ODS bude nejpozději v lednu, tedy asi o čtvrt roku dříve oproti původně plánovanému termínu, upřesnil později pro Českou televizi místopředseda strany Martin Kupka.
„Musíme všichni přemýšlet nad tím, jak nabídnout voličům takovou alternativu, tedy organizační, personální a programovou, která bude mít šanci vyhrávat volby. A vyhrávat volby ve změněném politickém prostředí v situaci, která je jiná než byla před deseti či patnácti lety prakticky v celé Evropě,“ uvedl Fiala.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který s prezidentem jednal po Fialovy, vyloučil, že by strana jakoukoliv formou spolupracovala s ANO na vládě, a to včetně tiché podpory. Prezidentovi vyjádřil přání, aby nová vláda zachovala takzvanou muniční iniciativu, tedy českou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda STAN Vít Rakušan rovněž uznali volební porážku a přechod do opozice s tím, že o budoucnosti koalice Spolu se teprve bude jednat.
Češi chtějí dál směřovat na Západ
Prezident Pavel poděkoval voličům za hojnou účast a pogratuloval „vítězi voleb“ hnutí ANO. Výsledky voleb podle Pavla potvrdily, že většina voličů nechce extrémní politické názory ve Sněmovně, ale přeje si prozápadní orientaci země. Zítra Pavel naváže jednáním se zbylými lídry stran, které se dostaly do Sněmovny. „Jelikož se jedná o úvodní kolo jednání, nelze z nich vyvozovat závěry, to ani není cílem. Cílem jej zmapovat prostor, možnosti, a dát si najevo pozice,“ prohlásil prezident.
Pověření sestavením vlády je podle něj zatím předčasné. „Bude mít smysl o něm hovořit, až se začne rýsovat půdorys vlády, která bude mít šanci získat podporu Sněmovny. Od toho jsme ale ještě daleko,“ dodal. Na otázku médií zmínil, že mu Babiš skutečně představil některé návrhy, jak by mohl lídr ANO vyřešit svůj střet zájmů. Podle Pavla tyto teoretické návrhy skutečně jsou cestou jak dosáhnout litery zákona.