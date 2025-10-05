ANALÝZA: ANO dominuje v nejmenších obcích i velkých městech. Posílilo hlavně tam, kde dřív volili komunisty
Hnutí ANO dosáhlo ve sněmovních volbách ve svojí historii rekordní podpory. Jak se mu podařilo získat na svou stranu téměř pětatřicet procent voličů? A kde naopak nejvíc propadla koalice SPOLU? V podrobné analýze e15 přináší vhled do voličských základen jednotlivých stran. O jaké voliče se mohla politická uskupení v letošních volbách opřít, a kdo je nakonec nepodpořil?
Úspěch hnutí ANO v letošních volbách vynikne především při pohledu na výsledky podle velikosti obcí a měst. Hnutí Andreje Babiše dosáhlo největšího průměrného zisku v obcích do 500 obyvatel, kde získalo téměř 39 procent hlasů.
Právě v nejmenších obcích hnutí ANO také nejvíce posílilo – oproti volbám před čtyřmi lety získalo o devět procentních bodů více. Jak ukazuje graf níže, silnou podporu si však udrželo napříč všemi velikostmi obcí a měst, s výjimkou Prahy, kde ale i tak získalo téměř pětinu hlasů. Drtivě ovládlo také moravskoslezskou metropoli – v Ostravě získalo téměř 44 procent všech hlasů.
Opačný trend lze vidět u koalice SPOLU, která jako hlavní vládní strana v čele s premiérem Fialou letošní volby prohrála. Její podpora zřetelně roste s velikostí obce, výraznějších výsledků ale dosahuje až ve velkých městech. Podobný vzorec vykazují také proevropsky ladění Piráti, kteří oslovují liberální voliče z měst, zatímco v nejmenších obcích ztrácejí. Naopak podpora hnutí STAN zůstává relativně stabilní napříč celou velikostní strukturou obcí.
Zajímavé je i to, kde koalice SPOLU voliče nejvíce ztrácela. Nejvýraznější pokles zaznamenala paradoxně v Praze, kde přišla o zhruba šest procentních bodů oproti volbám před čtyřmi lety – tehdy zde získala 40 procent hlasů. Ve většině ostatních obcí a měst se její ztráty letos pohybovaly v průměru mezi čtyřmi a pěti procenty hlasů.
Pomohla hnutí ANO vyšší volební účast?
Letošní sněmovní volby se nesly ve znamení rekordního zájmu voličů – účast se vyšplhala na téměř 69 procent, což je nejvyšší hodnota od roku 1998. Jak ale ukazuje mapa níže, volební účast se zvýšila ve všech okresech Česka, v některých regionech však výrazněji než v jiných.
Pokud porovnáme mapu volební účasti s podrobnou okrskovou mapou zisků hnutí ANO, ukazuje se, že okresy s vyšší účastí se příznačně překrývají s oblastmi, kde Babišovo hnutí získalo nejvíce hlasů. Platí to například pro Ústecký a Moravskoslezský kraj. V některých regionech se volební účast zvýšila dokonce až o sedm procentních bodů.
Naopak nejmenší nárůst volební účasti zaznamenala Praha, tradiční bašta koalice SPOLU. Oproti sněmovním volbám v roce 2021 se zde účast zvýšila jen o 1,26 procentního bodu. Přesto zůstala účast v metropoli nejvyšší ze všech velikostních kategorií obcí a měst, dosáhla 72,43 procenta. Nejnižší účast byla naopak ve městech s deseti až sto tisíci obyvateli, kde k volbám přišlo v průměru kolem 66 % voličů.
Hnutí ANO vyluxovalo protestní voliče
Podrobnější pohled na data ukazuje, že se hnutí ANO stále výrazněji profiluje jako volba nespokojených voličů. Babišovo hnutí dokázalo oslovit protestní elektorát ještě silněji než před čtyřmi lety – nejvíce uspělo v obcích s vysokou nezaměstnaností, kde se v minulosti dařilo komunistům či hnutí SPD.
Na grafu níže můžete vidět, o jak silný vztah se jedná. V obcích s vyšší než osmiprocentní nezaměstnaností získalo ANO přes 46 procent hlasů. Z komplexního modelu vyplývá, že s každým zvýšením nezaměstnanosti v obci o jedno procento narostl zisk hnutí o 0,7 procenta. Je to navíc silnější vztah než před čtyřmi lety, kdy s s každým procentem nezaměstnaosti navíc rostl zisk hlasů pouze o půl procentního bodu.
Z rozsáhlé statistické analýzy vyplývá, že se hnutí ANO letos dařilo více než kdy dříve v obcích s menším podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Naopak vazba na starší voliče oproti minulým volbám mírně oslabila. Přesto platí, že v obcích s vyšším průměrným věkem získává hnutí ANO voliče snáz než ostatní politické subjekty.
Výrazná vazba na vysokoškolsky vzdělané voliče zůstává charakteristickým rysem koalice SPOLU. Data ukazují, že s každým zvýšením podílu vysokoškoláků v obci o jeden procentní bod vzrostla její podpora v průměru o 0,8 procenta. Oproti volbám před čtyřmi lety se jí však o něco hůře dařilo oslovovat mladší voliče.
Graf výše zobrazuje všechny obce a města v Česku jako malé tečky. Červená linka poté zobrazuje trend mezi procentuálním ziskem hlasů koalice SPOLU a podílem vysokoškoláků v obci. Zajímavá je také přetrvávající vyšší podpora voličů s katolickým vyznáním, která pravděpodobně souvisí s přítomností KDU-ČSL v koalici.
Níže si můžete podrobně prohlédnout, kde se koalici SPOLU podařilo hnutí ANO porazit – a kde nikoliv. Z téměř 6,5 tisíce obcí a městských částí ovládlo letos hnutí ANO přes pět a půl tisíce z nich, koalice SPOLU pouze přes 800.
Do Poslanecké sněmovny se nově dostává i jedno dosud mimoparlamentní hnutí. Pětiprocentní hranici pro vstup překročili Motoristé, kteří získali 6,77 procenta hlasů a se třinácti mandáty mají reálnou šanci podílet se na příští vládě.
Podle dat čerpali největší podporu v obcích a městech do 10 tisíc obyvatel a dokázali oslovit i mladší voliče.
Kdo utvoří vládní většinu?
Češi rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny, strany nyní začínají povolební vyjednávání. Dosavadní vládní koalice SPOLU a STAN přišla o většinu a vítězné – dosud opoziční – hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem se pokusí sestavit novou vládu. Půjde nejen o programové a ideové průniky, ale i o prostou matematiku. Které strany mají dostatek mandátů, aby mohly vládní většinu vytvořit? Vyzkoušejte si to sami v interaktivní aplikaci.
Koaliční kalkulačka
Vyberte strany a sledujte, zda koalice dosáhne většiny.