Týden v kryptu: V Černé Hoře dopadli uprchlého Do Kwona | e15.cz

Nejdříve se podívejme na trhy. Na těch byla posledních sedm dní trochu nuda. Hodnota všech kryptoměn vzrostla jen o jedno procento na jeden bilion a dvě stě pět miliard dolarů. Bitcoin, i když měl pár výkyvů, si připsal necelá tři procenta a v neděli večer stál 27 860 dolarů.

Ether si připsal zhruba půl procenta a prodává se za necelých 1780 dolarů.

Největší růst z top stovky vykázal token XRP, který vyskočil o 20 procent na 45 centů. A loserem týdne je tentokrát token převážně gamingového blockchainu Immutable X, který odepsal něco přes 25 procent.

Pojďme na zprávy

O hlavní téma týdne se opět postaraly americké úřady. Pokračuje boj americké centrální banky Fed a bankovního regulátora FDIC. Ten údajně tlačil zájemce o aktiva zavřené Signature Bank k tomu, aby nepřebírali její byznys spojený s kryptoměnami. FDIC ti popřel. Ale právě počátkem uplynulého týdne přišlo oznámení, že klienty a aktiva Signature Bank přebírá New York Community Bancorp. A, světe, div se, bere vše až na byznys spojený s kryptem.

No a další pak byla Custodia Bank. Ta se chtěla stát členem Fedu, podobně jako je jím asi třetina amerických komerčních bank. Její členství ale Fed už dvakrát odmítl. Její byznys je prý také až příliš založený na spolupráci s kryptofirmami. Své důvody Fed rozepsal na 86 stránkách. Podle vyjádření Custodie byl dokument 14krát delší než předešlé nejdelší odmítnutí v historii Fedu.

Útok na Coinbase

Ještě větší bomby tentokrát přišly od americké Komise pro cenné papíry SEC. Ta totiž poslala největší americké burze Coinbase tzv. wells notice. To je varování, že burza dělá něco nezákonného a že se SEC chystá k právním krokům. Podobně dostala wells notice v únoru firma Paxos kvůli svému vydávání stablecoinu BUSD. SEC, jak má v poslední době ve zvyku, burzu varuje, že zaprvé jsou některé tokeny, které se na ní obchodují, cennými papíry a zadruhé že poskytování tzv. stakingu je také nabízení neregistrovaných cenných papírů. Staking je forma zabezpečení blockchainu, která nahrazuje těžbu. Uživatelé mohou své tokeny zamknout do speciálního kontraktu a dostávají za to zhruba čtyř- až pětiprocentní odměnu.

Dvojka na trhu Ethereum na něj přešla loni v září. Kvůli stakingu zasáhla SEC před měsícem proti burze Kraken, která dostala pokutu 30 milionů dolarů a službu zastavila pro americké klienty. A jednotliví komisaři se už vyjadřovali i proti Binance a dalším burzám. U Coinbase nás ale čeká něco jiného. Její hlavní byznys je v Americe a asi tam není žádná další firma, která by se snažila dělat všechno do puntíku podle platných zákonů do té míry jako oni. Problém je, že ty definice neexistují. Nedá se tedy čekat, že by to zabalila jako Kraken. Firma už se nějakou dobu připravuje na obří právní bitvu. Jak popisuje zakladatel Coinbase Brian Armstrong ve svém vlákně na Twitteru, přede dvěma lety, kdy Coinbase připravovala úpis akcií na newyorské burze, komisaři při zevrubné kontrole byznysu firmy žádné problémy neshledali. To je ale dnes asi SEC už jedno.

Soudní spor Coinbase se SEC bude pro celý kryptotrh extrémně důležitý. Je to rozhodně méně optimální, než kdyby v USA konečně vznikla nějaká komplexní legislativa, která určí, co je co. Proces se bohužel může táhnout roky. Ale jestli ho může někdo vyhrát, tak je to Coinbase.

Celebrity dostaly obří pokuty

Komise pro cenné papíry se ale činila celý týden. Jen den před Coinbase zažalovala samozvanou kryptocelebritu Justina Suna a jeho Tron Foundation, BitTorrent Foundation a BitTorrent. A to kvůli prodeji tokenů TRX a BTT.

Zaprvé se mělo jednat o jak jinak než neregistrovaný cenný papír. Ale hlavně měli uměle navyšovat jejich hodnotu skrze tzv. wash trading. Tokeny si navzájem prodávali, aby tak vytvořili umělý dojem aktivity na trhu. SEC zaznamenala až 600 tisíc takových transakcí.

Zároveň SEC obvinila osm celebrit, že tokeny promovaly bez toho, aby přiznaly, že jsou za to placeny. Patří mezi ně herečka Lindsay Lohan, influencer Jake Paul nebo rapeři Lil Yachty a Soulja Boy. Šest z osmi obviněných už raději zaplatilo více než 400 tisíc dolarů jako pokutu.

Uprchlý záporák za mřížemi

Když už jsme u pozitivních zpráv… I když ještě nedávno tvrdil, že před nikým neprchá a že se všemi spolupracuje, černohorským úřadům se podařilo chytit uprchlého Do Kwona. Komu to jméno nic neříká, tak Do Kwon stál za zkrachovalým projektem Terra Luna, který stál spoustu lidí miliardy a miliardy dolarů a byl jedním ze spouštěčů krachů řady kryptofirem loni na začátku léta.

Spolu s finančním ředitelem firmy Terralabs Han Chang-Joonem se pokusili dostat na let do Dubaje, a to na portorické pasy. Cestovních dokumentů z několika různých zemí u sebe prý měli několik.

Teď je jen otázkou, v jaké zemi poputuje do vězení. Interpol Do Kwona zatkl na základě mezinárodního zatykače vydaného Jižní Koreou loni v září. Už se o něj ale přihlásily i americké úřady. A něco mi říká, že v Americe se ty tresty dávají o něco vyšší.

Miliarda a půl dolarů jako dárek

Minulý týden proběhl zatím největší air-drop v historii. Své tokeny vydala druhá vrstva nad Ethereem Arbitrum. Celkově vydá až deset miliard tokenů. Z toho 11,6 procenta putovalo pravidelným uživatelům sítě.

Celkově na tzv. air-drop mělo nárok přes 625 tisíc peněženek a do nedělního večera si uživatelé vyzvedli 85 procent svých tokenů. Nyní se token ARB obchoduje za zhruba dolar a třicet centů, což projekt s aktuální valuací zhruba 1,7 miliardy dolarů řadí na 38. místo mezi všemi kryptoměnami.

Pro srovnání – další druhá vrstva Optimism má valuaci zhruba o miliardu nižší. Ale takový Avalanche, který se mimochodem minulý týden potýkal hned se dvěma výpadky a jehož využívání ani zdaleka nedosahuje čísel Arbitra, má valuaci na úrovní 5,6 miliardy dolarů. A polomrtvé Ethereum Classic necelé tři miliardy. Takže tady asi Arbitrum ještě neskončilo.

El Salvador do toho šlape

El Salvador, první země na světě, která přijímá bitcoin jako státní platidlo, jde ještě více vstříc technologických firmám. Prezident Nayib Bukele plánuje tento týden navrhnout zákon, který zruší veškeré daně na inovace v technologiích nebo na výrobu hardwaru. Ze země se má stát technologický hub a kryptohub naráz.

Salvador také nedávno schválil zákon, který umožní vydání dluhopisů jištěných bitcoinem. Jejich prostřednictvím chce země mimo jiné financovat těžbu bitcoinu pomocí energie z tamního vulkánu.

To Venezuela, kde bitcoin a další kryptoměny opravdu často sloužily jako pojistka proti obří inflaci, si chce na krypto pořádně došlápnout. Už před týdnem nechal venezuelský prezident Nicolas Maduro zavřít šéfa tamního kryptoregulátora Joselita Ramireze. Nově dosazený tzv. superintendant prý už nařídil zavření všech místních kryptoburz a omezit chce i těžbu bitcoinu. Tato prohlášení je zatím nutné brát trochu s rezervou, pravidla se často mění a některé burzy, které už ohlásily, že musejí končit, nakonec svá prohlášení braly zpět.

Greenpeace proti bitcoinu

Ekologická organizace Greenpeace rozjela kampaň, ve které se snaží ukázat, jak bitcoin, respektive jeho těžba přispívají k ničení životního prostředí. Symbolem se stala instalace The Skull of Satoshi od umělce Von Wona.

Zelená lebka s bitcoiny místo očí a kouřícími komíny na hlavě ale vypadá celkem cool a spousta bitcoinerů se jí hrdě ujala a vzala ji za svou. Pro většinu BTC komunity je spotřebovaná elektřina nutná daň za bezpečnost sítě. Velká část navíc patří k popíračům globálního oteplování.

K celé debatě mi nejzajímavější přišlo vlákno od samotného umělce, kde vysvětluje, že vše není tak černobílé. A snaží se poukázat na to, že i těžba se dá dělat ekologicky.

Hodný zloděj

Hacker, který ukradl přes 200 milionů dolarů z protokolu Euler Finance, vrátil v sobotu zhruba polovinu prostředků. Souběžně s tím nicméně provedl několik transakcí a převedl si desítky milionů dolarů ve stablecoinech na jinou peněženku

Co přesně má za lubem, zatím není jasné. Lidé z Euleru mu slíbili beztrestnost, pokud vrátí aspoň 90 procent ze své kořisti.

Česká firma obětí hackerů

A špatné zprávy z domova. Hackeři napadli i českého výrobce bitcoinomatů Generaly Bytes. Zlodějům se z aktivních peněženek podařilo odcizit kryptoměny za 1,6 milionu dolarů. Všechny bankomaty si tak minulý víkend musely projít povinnou odstávkou. Problémem pro firmu může být i to, že hacker údajně ukradl i databázi uživatelských jmen a zahashovaných hesel. Co přesně se stalo a jaké to má následky, si můžete přečíst ve článku Jana Vávry.

Bizár na konec

Hrát si s pokročilými kontrakty na Ethereu může bolet. Poznal to trader, který se pokusil tzv. zabalit své NFT rozpixelovaného punkáče. Očividně ale nebyl úplně pokročilý uživatel, protože poslal NFTéčko na špatnou adresu. A nenávratně tak přišel zhruba o 130 tisíc dolarů, nějakých 2,9 milionu korun.

To zabolí. To je tento týden každopádně vše, budu se těšit zase ten příští. Tak jen pozor, kam co posíláte.