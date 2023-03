Válka proti kryptu: jak se Bidenova administrativa snaží zadusit vznikající byznys | e15.cz

Posledních několik let se americké firmy ze světa kryptoměn snažily prakticky o jedno. Vyjednat s úřady a regulátory novou sadu pravidel, podle které by se nově vznikající průmysl měl řídit. Stále totiž není jasné, co jednotlivé digitální mince podle amerických zákonů jsou. Zda cenné papíry, komodity či peníze.

Občasné střety a pokuty ale loni na podzim podle komentátorů přešly v něco úplně jiného. A to v řízenou a ucelenou snahu Bidenovy administrativy respektive jednotlivých úřadů a regulátorů o zadušení celého odvětví. Investor Nick Carter to vše nazývá Operation Chokepoint 2.0.

Naráží tak na původní akci Operation Chokepoint, kterou spustila Obamova administrativa před deseti lety. Tehdy šlo o tlak na firmy, které podle úřadů představovaly riziko z pohledu praní špinavých peněz. Ať už šlo o prodejce zbraní, poskytovatele krátkodobých půjček, provozovatele bankomatů, zastaváren, online sázení nebo prodejce výherních losů a jiné.

Jelikož se ale jednalo o jinak legální byznys, musely na ně úřady oklikou - a to přes banky. Na ty tlačily, aby jim rušily účty a financování, přeřadily je do rizikových kategorií a tak dále.

Podle Cartera a dalších se nyní děje něco podobného. Americké úřady se po krachu burzy FTX rozhodly, že je krypto příliš rizikové, napomáhá praní špinavých peněz atp. a už několik měsíců se snaží vyvíjet nátlak na banky, které poskytují služby kryptofirmám.

Vše začalo už v prosinci několika varováními a doporučeními. A vyústilo až v šikanu Silverbank a zavření Signature Bank.

Cíl je podobný jako před deseti lety. Odradit banky od toho, aby vedly kryptofirmám účty či pomáhaly financovat jejich rozvoj. A hlavně významně zaškrtily toky peněz do a z kryptosvěta. Což by investování do bitcoinu, etheru a dalších pro americké klienty extrémně zkomplikovalo.

Do toho všeho americká komise pro cenné papíry rozdává jednu pokutu za druhou, za cenný papír najednou považuje vše vyjma bitcoinu a její šéf Gary Gensler si svojí roli hodně užívá. Možná se tak snaží přebít to, že dříve měl až nezvykle blízko k zakladateli FTX Samu Bankmanu Friedovi.

Minulý týden tak SEC oznámil, že učiní kroky i proti největší americké burze Coinbase. A to i přesto, že před dvěma lety, když jí detailně kontrolovala, nenašla komise žádné problémy.

A v pondělí se zase americká komise pro obchod s komoditami CFTC pustila do Binance, největší kryptoburzy na světě. Podala na ní rozsáhlou žalobu a pokud by uspěla, mohla by to být pro Binance konečná.

