Zápisník Jana Vávry: Ta nová generace | E15.cz

Čas prospívá vínu, tweetům nikoli. „Syn navzdory mému doporučení přikoupil ještě více bitcoinu. Čí rady byste se drželi vy? Té od 57letého zkušeného investora a podnikatele, nebo od 18letého studenta, který nikdy nepracoval?“ položil v září na Twitteru anketní otázku známý makléř a propagátor investic do zlata Peter Schiff.

Přes 80 procent respondentů by raději věřilo jeho potomkovi, což by jim od té doby do konce roku 2020 vyneslo kolem 220 procent.

Rok 2021 by mohl být i tím, kdy půjde při řízení auta zcela vynechat člověka. V rozhovoru pro Business Insider to uvedl šéf Tesly Elon Musk. Tak schválně.

Riziko je zpátky, investoři chtějí zvýšit objem peněz, které lijí do hedgeových fondů, uvedla agentura Bloomberg. Při pohledu na tempo očkování proti covidu si ale investoři risku užijí letos ještě dost.