100× rychlejší 3D tisk? Stačí použít světlo a skutečný trojrozměrný tisk | E15.cz

Segment „domácích“ 3D tiskáren je stále populárnější především u těch uživatelů, kteří si rádi něco sami vytisknou nebo u kutilů a menších firem, jež potřebují rychle zkoušet různé prototypy. Asi nejvíce rozšířené 3D tiskárny využívají techniku nanášení zahřátého materiálu v jednotlivých pruzích, což znamená nízkou rychlost a hlavně horší konstrukční stabilitu vytisknutého objektu.

Vědci z Michiganské univerzity se ale vrhli do oblasti 3D tisku, která je stále poměrně málo rozšířená - tisk pomocí světla a tekuté pryskyřice.

Jedna z prvních „3D“ tiskáren

Nový typ 3D tiskárny se chlubí tím, že se jedná o jednu z prvních skutečných 3D tiskáren, která tiskne trojrozměrně. Zatímco jiná řešení využívají jednorozměrný nebo dvourozměrný tisk pro výsledné vytvoření 3D objektu. tento nový typ 3D tiskárny dokáže během jediného kroku tisku vytvořit trojrozměrný tvar.

Umožňuje to použití dvou zdrojů světla (photoactivator, photoinhibitor), které se společně zaměřují na konkrétní místo v tekuté pryskyřici, kde dojde ke ztuhnutí materiálu. Díky tomu lze tisknout mnohem efektivněji a tím pádem i rychleji. Jeden zdroj světla slouží pro kontrolu ztuhnutí materiálu a druhé světlo pak k přerušení efektu tuhnutí. Tímto způsobem lze velmi přesně řídit jak pozici, tak i časovou vlastnost tisku.

Až 100× rychlejší 3D tisk

Samotná konstrukce 3D tiskárny pak už funguje podobně jako jiné modely podobného typu - výsledný objekt, který postupně ztuhne, se zvedá z tekuté pryskyřice na povrch a po jeho vytažení je tak už vše hotové.

Oproti klasickému tisku nemají vytištěné objekty žádná slabá konstrukční místa a jsou tak celkově pevnější. U klasického 3D tisku, kdy se tiskne v pruzích, dochází k oslabení právě mezi výškovými vrstvami.

Budoucnosti i pro tisk velkých objektů

Vzhledem k jednoduché konstrukci je technologie připravená i pro škálování do větších rozměrů. V takovém případě by bylo možné rychle tisknout i velké 3D objekty, které budou i hromadného charakteru.

Vědecký tým si v rámci tohoto projektu podal celkem 3 patenty a chystá se vše přetavit do společnosti, respektive startupu, který by technologii dostal do reálného produktu. Kdy se ho ale v prodeji skutečně dočkáme, lze jen těžko odhadnout.