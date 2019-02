Jeff Bezos v roce 1994 skončil s prací v New Yorku a vydal se do Seattlu. Nastěhoval se do domu na předměstí a v tamní garáži začal budovat Amazon, který pak vyrostl v jednu z nejvěhlasnějších firem v historii. Dům, ve kterém se tvořily dějiny byznysu, je v současnosti možné koupit za jeden a půl milionu dolarů.