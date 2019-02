IKEA otestuje internetový prodej přes třetí strany. Chce využít Amazon a Alibabu | E15.cz

Švédský nábytkářský řetězec IKEA zvažuje nabízet nábytek prostřednictvím internetových obchodů Amazon a Alibaba. Výrobky své i svých konkurentů by zároveň rád prodával na společném portálu, jednání o jeho vzniku ale zatím nevede. Listu Financial Times to řekl Torbjörn Lööf, šéf společnosti Inter IKEA, která poskytuje franšízu na obchody IKEA a má na starosti koncept IKEA.