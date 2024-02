Častěji tu nosím montérky než sako, říká byznysmen, který opravuje na Vysočině zámek

Zámek Kvasetice stojí kousek od hlavní silnice vedoucí z Humpolce do Havlíčkova Brodu. Jeho nová bílá fasáda a novogotický sloh z dálky připomínají menší sestru zámku Hluboká. Ještě před pár lety to ale bylo zarostlé a zanedbané místo s torzem na zbourání. „Jezdili jsme kolem, to místo jsme znali. Bylo nám líto, jak vypadá, a chtěli jsme ho koupit a zkusit propojit s naším byznysem,“ říká Lubomír Dvořák, zatímco za ním ve stylové restauraci praská dřevo v krbu.

Zámek dlouho chátral i kvůli nevyřešeným restitučním nárokům. Teprve když ho restituenti prodali Diecézi královéhradecké, vypravil se Lubomír Dvořák o prodeji vyjednávat. „Dohodli jsme se nejdříve na pokračování jednání, ale důvod pomalejšího rozjezdu byl spíše ten, že si církev chtěla ověřit, že nemovitost půjde do dobrých rukou. Když zjistili, že jsem pokřtěný a mám fungující firmu, už to šlo rychle,“ vypráví o prodeji Lubomír Dvořák.

Bylo to ovšem to poslední, co šlo bez obtíží. Budova zámku byla roky neudržovaná a spadlé komíny udělaly do střech díry. Na některých místech zatékalo ze střechy až do přízemí. Nebylo na co čekat. První se musela opravit střecha a krovy, aby budova nespadla. Právě když řemeslníci rozebrali starou střechu a zámek nic nechránilo, přišly deště. „To bylo poprvé, kdy jsem si říkal, že to byla chyba. Že už to nezachráníme,“ vzpomíná Lubomír Dvořák.

Opravit střechu se ale podařilo včas. Teprve pak začal Dvořák s projektantem vymýšlet, jak konkrétně se které prostory zámku využijí. Až v tu chvíli si totiž mohl být jistý, že bude co zachraňovat.

Kdo by si Lubomíra Dvořáka představoval jako zámeckého pána – salónního podnikatele, který se občas přijede podívat, jak mu přibývají ozdobné štuky na fasádě zámku, mýlil by se. „Hezky oblečené nás tady nikdo nezná,“ usmívá se jeho partnerka Dana Krpálková, manažerka zámku. Budovu opravovali a opravují sami spolu s úzkou partou a nosí častěji montérky než společenský oděv.

Třeba výmalby nebo obklady v koupelnách budoucích pokojů jsou jejich prací. „Určitě se necítím jako zámecký pán. Spíš vidím tu práci kolem,“ říká Lubomír Dvořák. Na zámeckých chodbách, po kterých budou brzy chodit hoteloví hosté, zatím stojí kbelíky s barvou a štafle. Nejprve se pro hosty otevře jedno křídlo zámku, druhé bude následovat později.