Češi za hranicemi. Cesta z Chile skončila posledním letadlem na severu USA | E15.cz

Divadelní režisér Tomáš Loužný vyrazil s přáteli na dobrodružné putování po Chile a Patagonii začátkem března, těsně před vypuknutím globální koronavirové pandemie. Kvůli ní po dramatickém putování je nakonec dění dovedlo do amerického Minneapolisu, kde museli zatím zůstat. Příběh výpravy na dálku popsal deníku E15.

Ještě v polovině března se výprava cítila v bezpečí. „Říkali jsme si, že jsme koronaviru utekli. V Chile jsme si četli zprávy z dění v Česku, v Chile však skoro žádný nakažený nebyl,“ popisuje Loužný začátek cesty.

Z Patagonie přejeli na ostrov Chiloé a poté pokračovali do pouště Atacama. „Až po pár dnech v poušti se k nám doneslo, že se v Chile zavádějí drastická opatření,“ popisuje začátky následné anabáze. Pořád si ale mysleli, že odletět ze země by neměl být problém.

V pondělí 21. března se výprava chystala na odlet. Recepční v hotelu jim vytiskl letenky a zárověň je informoval, že se zavírají města i letiště a nikdo se nikam nedostane.

V tuto chvíli začalo největší dorodružství, vypráví režisér. „Letenky nám recepční předal s úslužným úsměvem a pochvalou, že je dobře, že odlétáme, protože hotel se také zavírá.“

„Očividně mu nedošlo, že si jeho slova odporují. Pokud nic nelétá, asi nám letenky k ničemu nebudou. A pokud neodletíme, museli bychom někde zůstat,“ dodává.

Letiště v Calamě bylo naštěstí otevřené, ale většina letů zrušená. Vystáli si frontu a dostali náhodnou letenku do Santiaga de Chile. Jejich původní let byl totiž zrušen.

„Ambasáda nám napsala: Nepomůžeme vám, létají komerční lety, využijte je,“ říká Loužný. Všechny lety do Evropy byly ale zrušeny a přepážky zavřeny.

Letěla jen dvě letadla, do Kanady a do USA. Zkusili letadlo do USA. „Měli jsme štěstí a peníze, jinak bychom nenastoupili,“ říká.

Přiletěli do Atlanty, zatímco jim od české ambsády v Chile přišla zpráva, ať se do USA nezkoušejí dostat, že tam nic nelétá. „Realita se měnila tak rychle, že ji nikdo nedokázal sledovat,“ podotýká.

V Atlantě jako by prý koronavirus neexistoval. „Lidé neměli roušky, všechno bylo otevřené a fungovalo,“ uvedl režisér. Donald Trump, který má v zemi aktuálně nejvíce nakažených na světě, totiž původně prohlásil, že koronavirus je propagandou demokratů. „A část Američanů tomu asi stále v té chvíli věřila,“ míní.

Pak se výprava dostala do Minneapolisu, který je podle Loužného v opatřeních víceméně vzorný. A tam se taky zatím anabáze expedice zastavila. „A nyní přemýšlíme, jak se dostat do Evropy,“ uzavírá Loužný.