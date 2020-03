Češi za hranicemi. Koronavirus zhatil otevření salonu krásy | E15.cz

Rodilá Pražanka Dana Venhauerová žije v nizozemském Groningenu řadu let a po celou dobu zde pracovala v jednom z vyhlášených kadeřnických salonů. Koncem loňského roku se ale rozhodla osamostatnit, začala budovat vlastní podnik a dohodla se na výpovědi. Jenže svůj sen kvůli epidemii nestihla.

Otevření kadeřnictví Dana’s Hair and Beauty naplánovala na 16. března. To samozřejmě ještě netušila, že v ten den začnou platit koronavirová omezení a všechna kadeřnictví a další provozovny služeb v Nizozemsku na blíže neurčitou dobu zavřou. Koronavirus jí tak významnou měrou zasáhl do života.

Protože nestihla salon otevřít před termínem nucené uzavírky, přišla o kompenzaci pro podnikatele ve výši 4000 eur, tedy asi 109 tisíc korun. Stát jí sice vyměřil finanční podporu, ale ta je o 600 eur nižší, než byl její předchozí plat. Čistý plat kadeřnice po pěti letech praxe v Nizozemsku činí v průměru 1750 eur.

„Vybudování kadeřnictví mě přišlo včetně zboží a webových stránek na 7500 eur,“ říká. „Jediné štěstí je, že ho mám ve vlastním domě a nemusím platit měsíční nájem, který činív Groningenu podle lokality a velikosti v průměru zhruba tisíc eur,“ dodala s tím, že neměla mít žádné zaměstnance, což je momentálně také plus.

„Až mi koronavirus dovolí otevřít, tak budu muset hodně pracovat a získávat klientelu. To nucené oddálení startu se finančně samozřejmě projeví,“ říká s tím, že se letos do České republiky za matkou, bratrem a za kamarádkami zřejmě nepodívá.

Nizozemsko již přijalo řadu opatření k omezení sociálních kontaktů. Uzavřelo například školy, restaurace, bary a další služby. Také zakázalo veřejná shromáždění a lidé musejí od sebe udržovat minimální odstup 1,5 metru pod hrozbou pukuty 400 eur.

Tamní vláda ve čtvrtek potvrdila, že je v zemi již 7432 prokázaných případů nákazy. Koronavirus již v zemi zabil 434 lidí.