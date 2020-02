Otec české egyptologie František Lexa byl samouk | E15.cz

Na Univerzitě Karlově v Praze se před 101 lety začala přednášet egyptologie, nauka o starověké egyptské civilizaci. Zasloužil se o to jediný muž, zakladatel české egyptologie František Lexa. Byl sice gymnaziálním profesorem matematiky a fyziky, ale více ho zajímaly duchovní vědy a náboženství, především to staroegyptské. Jako samouk proto začal studovat staroegyptský jazyk a písmo. Stal se prvním autorem překladů egyptských textů do češtiny, publikovat začal v roce 1905.