Alibaba letí díky sázce na AI. Čínský gigant získal přes tři miliardy dolarů a nasazuje vlastní čipy
Akcie čínské technologické společnosti Alibaby v Hongkongu přidaly přes sedm procent a od začátku roku se zhodnotily o více než 80 procent, informuje o tom agentura Bloomberg. Rally přišla po sérii kroků, jimiž skupina akceleruje svůj byznys v oblasti umělé inteligence. Společnost tento týden získala před tři miliardy dolarů v konvertibilních dluhopisech na financování největšího rozpočtu na infrastrukturu umělé inteligence a cloudové služby v zemi. Představila také aktualizace vlajkových jazykových modelů řady Qwen.
Akcie Alibaba Group v úvodu obchodování v Hongkongu vzrostly o více než sedm procent, když trh ocenil rychlé posilování pozice firmy v čínském AI boomu. Společnost představila aktualizace řady modelů Qwen, které mají konkurovat systémům DeepSeek a OpenAI. Růst se týká celého sektoru – akcie čínské technologické společnosti Baidu vzrostly o téměř 13 procent na nejvyšší hodnotu od října 2024.
Klíčovým palivem expanze jsou více než tři miliardy dolarů z konvertibilních dluhopisů určených pro největší rozpočet na AI a cloudovou infrastrukturu v Číně. Podle informací severu The Information zároveň Alibaba společně s Baidu nasazuje při tréninku AI vlastní čipy a částečně tak nahrazuje čipy od amerického výrobce Nvidia, i když ty zůstávají u nejpokročilejších modelů nepostradatelné. Tažení zapadá do prostředí amerických exportních omezení a tlaku Pekingu na domácí technologie.
Souběžně firma plánuje posílení v e-commerce. Oznámila další pobídky a subvence pro lokální služby a online retail v objemu jedné miliardy jüanů (téměř tři miliardy korun), aby přitáhla návštěvnost a přitlačila na JD.com a Meituan v probíhající bitvě o čínské spotřebitele. Část analytiků krok vítá jako tvrdý boj o uživatele, jiní varují před tlakem na marže v době, kdy monetizace AI zůstává nejasná.
Kolísavá spotřebitelská poptávka
V prvním fiskálním čtvrtletí vzrostl čistý zisk Alibaby o 76 procent na více než 42 miliard jüanů (přes 124 miliard korun) zejména díky přecenění kapitálových investic a prodeji podílu v Trendyolu. Tržby ale zaostaly za očekáváním trhů kvůli tvrdé konkurenci na trhu internetového prodeje a kolísavé spotřebitelské poptávce v Číně. Vyplývá to ze zprávy, kterou společnost zveřejnila na konci srpna.
Spotřebitelská důvěra v Číně je pod tlakem přetrvávající slabosti ekonomiky, na kterou doléhá vleklá krize v realitním sektoru, pomalý růst mezd i výpadky v globálním obchodu. Spotřebitelé zůstávají obezřetní, přestože internetoví prodejci sáhli k výraznému snižování cen, aby podpořili poptávku.