Hon na vraha Charlieho Kirka. Vyšetřovatelé zveřejnili video podezřelého, našli jeho zbraň
Američtí vyšetřovatelé ve čtvrtek zveřejnili fotografie a video muže, který je považován za klíčovou osobu v souvislosti s vraždou konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Současně oznámili, že objevili pušku, jež byla podle nich použita při útoku. Píše to agentura Reuters.
Konzervativní aktivista a moderátor Charlie Kirk, blízký spojenec prezidenta Donalda Trumpa, byl zastřelen ve středu během vystoupení na univerzitě v Utahu. Útočník ho zasáhl jedinou střelou do krku, když odpovídal na otázku z publika týkající se masových střeleb. Trump vraždu označil za „hrozný čin“.
Motiv útoku zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Trump však uvedl, že má informace, které k němu směřují, a dodal, že vyšetřování podle něj výrazně postupuje.
Podle FBI a státních úřadů dorazil střelec na Utah Valley University v Oremu krátce před začátkem debaty nazvané Prove Me Wrong, na kterou přišly asi tři tisíce lidí. Záběry z kamer ukazují muže, jak vystoupil na střechu, odkud pak padl smrtící výstřel.
FBI vypsala odměnu 100 tisíc dolarů za informace vedoucí k dopadení pachatele. Úřady zveřejnily rozmazané snímky muže v černém tričku s motivem holubice-orla nad americkou vlajkou, v tmavé kšiltovce a slunečních brýlích. Další fotografie poskytnuté státem Utah zachycují štíhlého mladíka s batohem a teniskami Converse.
Vyšetřovatelé rovněž zveřejnili video, na němž muž slézá ze střechy. Podle úřadů na místě zanechal otisk ruky i stopy DNA. Záběry dále ukazují, jak odchází směrem k lesnaté oblasti u kampusu, kde byla nalezena opakovací puška.
VIDEO:Podezřelý z vraždy Charlieho Kirka
Pachatel zatím nebyl identifikován, přesto se již na sociálních sítích objevují spekulace o jeho motivacích. Guvernér Utahu Spencer Cox vyzval veřejnost, aby pomohla s vyšetřováním.
Charlie Kirk byl spoluzakladatelem a prezidentem studentské organizace Turning Point USA a na univerzitě vystupoval v rámci své American Comeback Tour. Jeho smrt vyvolala ostré reakce napříč politickým spektrem v USA i zahraničí.
Kdo byl Charlie Kirk
Charlie Kirk (1993–2025) byl americký konzervativní aktivista, komentátor a zakladatel studentské organizace Turning Point USA, která vznikla v roce 2012 a rychle se stala jednou z nejvlivnějších konzervativních platforem mezi mladými lidmi v USA.
Proslul jako výrazná mediální osobnost – vedl vlastní podcast a často vystupoval na republikánských shromážděních po boku Donalda Trumpa, jehož byl blízkým spojencem. Kirkova témata zahrnovala kritiku levice, podporu náboženských hodnot a prosazování volného trhu.
Už jako teenager se angažoval v politice, odklonil se od univerzitního studia a zaměřil se plně na veřejné vystupování a organizování. Postupně se stal jednou z nejznámějších tváří americké konzervativní mládeže a podle politologů významně přispěl k mobilizaci mladých voličů republikánské strany.
Prezident Trump oznámil, že Kirkovi posmrtně udělí Prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání v zemi. Viceprezident JD Vance zrušil plánovanou účast na pietní akci k výročí 11. září v New Yorku a odcestoval do Utahu, kde se setkal s rodinou zavražděného a doprovodil ji i s rakví do Arizony vládním letounem Air Force Two.
Kirk se do politiky zapojil už jako teenager a sám říkal, že jeho životní dráhu formovala křesťanská víra. Jeho kontakty z mládí dnes zastávají vysoké funkce v politice i médiích. Viceprezident Vance ve své vzpomínce na sociálních sítích zdůraznil, že velká část úspěchu současné administrativy je podle něj spojena právě s Kirkovou schopností organizovat a propojovat lidi.
Politické násilí jako ekonomické riziko
Smrt Charlieho Kirka má dopady nejen na politickou scénu, ale i na ekonomické klima ve Spojených státech. Takto viditelný akt násilí zvyšuje vnímání politického rizika, což může otřást důvěrou investorů a přimět firmy k opatrnějšímu přístupu k dlouhodobým projektům.
Univerzitní kampusy i veřejné prostory budou čelit tlaku na posílení bezpečnostních opatření, což přinese nové finanční náklady. Soukromé společnosti spojené s pořádáním veřejných akcí či se správou online platforem mohou být vystaveny silnějšímu regulatornímu dohledu a společenskému tlaku.
Možná legislativní reakce v podobě zpřísnění pravidel pro držení zbraní či pro monitoring extremistických skupin by se pak přímo promítla do nákladů výrobců zbraní, pojišťoven i technologických firem. Události v Utahu tak znovu ukazují, že polarizace americké společnosti není jen politickým nebo bezpečnostním problémem, ale také faktorem, který přímo ovlivňuje ekonomickou stabilitu a investiční prostředí.