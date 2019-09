MS basket: Český tým si rozdělí dva miliony | E15.cz

Sportovní úspěch s sebou často nese i úspěch finanční. Čeští basketbalisté ale za senzační tažení na mistrovství světa, kde se ve čtvrtek proti Austrálii pokusí o postup do semifinále, horentní sumy neinkasují.

Už před šampionátem odsouhlasil výkonný výbor České basketbalové federace (ČBF) odměny ve výši jednoho milionu korun za postup ze základní skupiny a další milion za vstupenku do kvalifikace na olympijské hry.

Nyní jsou Češi v play-off turnaje už velmi daleko. Olympijskou kvalifikaci mají dávno zajištěnu - ba co víc - sahají dokonce po přímé účasti na olympiádě. O speciálních prémiích ale svaz zatím neuvažuje.

„Hráči v podstatě reprezentují dobrovolně, jejich odměna není velká,“ uznává předseda ČBF Miroslav Jansta. „Na jeden den to nečiní ani hodinovou odměnu u průměrného advokáta. Basketbalisté ale nejezdí reprezentovat za peníze, vnímají to jako čest. Aspoň tedy doufám,“ dodává Jansta.

Peníze navíc hráči v čele s Tomášem Satoranským uvidí nejdřív až příští rok. Vyplácet se budou až po kompletním zúčtování letošního rozpočtu svazu a jeho reprezentačního úseku. Zmíněné dva miliony si rozdělí dvanáct hráčů a také členové realizačního týmu. Podle Jansty o jednotlivých přídělech bude rozhodovat trenér Ronen Ginzburg a kapitán Pavel Pumprla.

Jansta při dosavadním hodnocení české účasti na akci odmítá slova jako pohádka, basketbalové Nagano a jiné superlativy. „Není to pohádka, je to skutečnost, která se začala rýsovat v přípravných zápasech. Důležitá byla pro nás prohra s Německem, kdy jsme špatně bránili. Hráči a trenéři si uvědomili chyby týmu. Když jsme prohráli v přípravě s Litvou nešťastně o tři body, tak jsem si říkal, že tým je velmi kvalitní. I bez Jana Veselého je schopný se rvát o skvělé výsledky. I když jsme přišli ještě o Schilba, věřím, že proti Austrálii zabojujeme a pokusíme se postoupit mezi nejlepší čtyři týmy,“ říká Jansta.

Přitom před turnajem a úvodním utkání s favorizovanými Spojenými státy se on i mnozí další báli přídělu. Zatímco kurzy na to, že Češi by snad mohli ovládnout mistrovství světa konané v Číně se pohybovaly kolem 1000:1, nyní spadly na pětinu.

Basketbalová „mánie“ v Česku navíc může pokračovat. Kromě finišujícího mistrovství světa a ať už kvalifikace na olympiádu nebo zápasů na hrách samotných příští rok bude Česko v roce 2021 hostit jednu ze skupin mistrovství Evropy.