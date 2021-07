Luxusní vlak s terasou pod širým nebem. Stál by 350 milionů dolarů | E15.cz

Cestování je v dnešní době vnímáno jako přeprava z bodu A do bodu B. Hlavně, aby se člověk co nejrychleji dostal na místo určení. Francouzský designér Thierry Gaugain se však rozhodl cestování povýšit na úplně jiný level. Dnes, kdy je cílem, co nejvíce snížit uhlíkovou stopu a využívat ekologičtější varianty přepravy, přichází Gaugain s návrhem luxusního vlaku, který nazval The G Train. Nebude však sloužit pro běžnou přepravu, ale má jej vlastnit jediný člověk, který jej bude využívat pro své potřeby. Cenu vlaku Gaugain vyčíslil na 350 milionů dolarů, stavba má trvat dva a půl roku.