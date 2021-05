Gates se rozvádí, chod rodinné nadace to narušit nemá | E15.cz

Nadace manželů Gatesových vznikla v roce 2000 a za dvě dekády vynaložila na boj s chudobou a nemocemi přes padesát miliard dolarů. V posledních letech šlo do různých grantů každý rok dokonce pět miliard dolarů.

„Bill a Melinda Gatesovi jsou skutečnými průkopníky nové formy široce zaměřené filantropie,“ prohlásil podle NBC News David Callahan z Inside Philantrophy, stránky, která se věnuje světu charity. „Jsou pravděpodobně nejdůležitějšími postavami filantropie v nedávné historii, možná i celkově,“ dodal.

Pondělní oznámení manželů, že se po 27 letech rozvádějí, proto vyvolalo řadu úvah. Podle některých názorů by si Melinda Gatesová mohla založit vlastní nadaci, jež by byla zaměřená zejména na práva žen. Těmto spekulacím nahrává fakt, že v roce 2015 představila samostatnou organizaci Pivotal Ventures, která loni slíbila investovat desítky milionů dolarů do vytváření pracovních příležitostí pro ženy v americkém technologickém sektoru.

„S tím, jak technologický průmysl expanduje ze Silicon Valley do dalších částí země, máme příležitost přehodnotit, jak by tento sektor mohl vypadat,“ uvedla tehdy na LindkedIn. Podotkla, že pokud se rozvíjející se centra IT zaměří na větší zastoupení žen, budou více využity místní talenty a povede to k celostátnímu snížení platových rozdílů mezi pohlavími.

Ovšem Melinda Gatesová může své zájmy rozvíjet i v rámci nadace, která je v současnosti rozkročena skutečně široce a zaměřuje se i na práva žen. Cílem této sekce je především zlepšení ekonomického postavení žen v Asii a subsaharské Africe.

Připomeňte si pomocí videoprofilu, jak Bill Gates předpovídal byznysové trendy:

Celkově se však nadace proslavila spíše v jiných oblastech. Jednou z nejoceňovanějších aktivit je její snaha bojovat s nemocemi, které ohrožují lidi zejména v chudých zemích. Velkou prioritou organizace se stalo vymýcení malárie, která jen v roce 2019 zabila přes čtyři sta tisíc osob, nejčastěji dětí do pěti let.

Gates tak loni zdůraznil, že na nemoc je nutné nezapomínat ani v době, kdy se svět soustředí na epidemii koronaviru. „Komáři koušou každou noc, a infikují tak malárií miliony lidí,“ poznamenal. Boj proti ní je široký, nadace propaguje používaní insekticidy napuštěných moskytiér, přístup k rychlým diagnostickým testům a samozřejmě také rozvoj nových léků. Manželé podpořili také výzkum vakcín, stejně také kontroverzní program geneticky upravených komárů, který potlačuje líhnutí samic, tedy přenašeček nemoci.

Nadace však neopomíjela ani koronavirus, na snahy o porážku nákazy loni přislíbila 1,75 miliardy dolarů. Zahrnují i pětimilionový grant pro německou společnost BioNTech, která společně s Pfizerem přišla s první mRNA vakcínou proti nemoci COVID-19.

Další programy Gatesových se soustřeďují na výživu kojenců a jejich matek, rozvoj zemědělství či zvýšení hygienických standardů v chudých regionech světa. V roce 2018 tak miliardář představil záchod, který nepotřebuje vodu ani kanalizaci a pomocí chemikálií mění exkrementy na hnojivo. „Technologie, které zde vidíte, představují nejvýznamnější pokrok v hygieně za téměř 200 let,“ uvedl tehdy na pekingském veletrhu Reinvented Toilet Expo.

Spoluzakladatel a dlouholetý šéf společnosti Microsoft byl ostatně vždy přesvědčen, že pro charitativní činnost je zapotřebí mnoho invence. „Efektivní filantropie vyžaduje spoustu času a kreativity, stejný druh soustředění a dovedností jaké jsou třeba na budování byznysu,“ řekl CNN už v roce 1999.

Aktivity Gatesových jsou v souladu s jejich dřívějším závazkem, že většinu jmění darují na charitu. List The Washington Post před několika lety napsal, že mají v plánu každému ze svých dětí zanechat dědictví v hodnotě deseti milionů dolarů (214 milionů korun), což je jen zlomek z jejich současného majetku.