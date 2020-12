Dražba designových lahví Pilsner Urquell přinesla miliony | E15.cz

Deset lahví každoročně tvořících ucelenou sérii ceněných designérských počinů se letos dražilo prostřednictvím Mall TV. Kromě této skutečnosti byla novinkou i jedenáctá lahev, na jejíž vznik probíhala do 10. prosince sbírka na portále Hithit. Sešlo se v ní více než půl milionu korun. „Vždy jsme byli hrdí na to, že naše pivo lidi spojuje a inspiruje. A vždy jsme taky pomáhali, když bylo potřeba. Právě končící rok byl vskutku rokem plným překvapení, proto jsme letošní předvánoční charitativní dražbu uměleckých lahví rozšířili o další aktivity, do kterých se zapojily tisíce lidí. Děkuji všem, kteří tak udělali, a přeji každému příjemné prožití vánočních svátků a klidný a úspěšný rok 2021,“ řekl marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik.

S ohledem na současnou nelehkou situaci navýšil letos Prazdroj příspěvek Centru Paraple o celý milion korun. Tyto prostředky pocházejí z prodeje vánočních jednolitrových lahví, když z každé prodané lahve přispěl Plzeňský Prazdroj na konto Centra Paraple deseti korunami.

Letošním úspěchem charitativních akcí Prazdroje byl upřímně potěšen zakladatel Centra Paraple Zdeněk Svěrák: „Mám radost, že se tradiční charitativní aukci pivních lahví Pilsner Urquell přes veškeré nesnáze podařilo uspořádat. Děkuji přátelům z Plzeňského Prazdroje a všem dražitelům, v tomto složitém roce potřebujeme jejich pomoc víc než jindy, protože mnoho našich podporovatelů má teď existenční starosti. Pomohli nám také dárci, kteří se zúčastnili sbírky na jedenáctou lahev i všichni, kteří si v obchodech kupují vánoční dárkové litrové lahve piva Pilsner Urquell, navržené českým uměleckým sklářem Lukášem Jabůrkem.“

Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy již devět let. Prostředky získané charitativními akcemi využívá na mzdy asistentů, kteří klientům pomáhají s nácvikem potřebných dovedností, ale i na nákup sportovních a rehabilitačních pomůcek.

Originální design a špičkové zpracování

Letošní lahve jsou opět výsledkem dovednosti předních odborníků ve svém oboru. Designér Michal Froněk ke spolupráci oslovil proslulou sklárnu Moser, hodinářskou manufakturu Bohematic a plzeňské bednáře. Lahve jsou vyrobeny z křišťálu a vyjímají se unikátním plochým brusem. Každá mechanická zátka lahve je originální, na svém vrcholu je zdobená rytinou zdůrazněnou speciální barvou, která i ve tmě svítí. A právě tento prvek od sebe jednotlivé lahve odlišuje. Čistý design doplňuje logo a pečeť Pilsner Urquell z 24karátového zlata. Lahve jsou uloženy do dubových obalů, ručně vyrobených mistry bednáři z plzeňského pivovaru.

„Bylo mi velkou ctí podílet se na tak krásném a prospěšném projektu. Mám velkou radost, že tyto lahve pomohou rozvíjet a nabízet služby Centra Paraple ještě většímu počtu lidí, kteří to potřebují,“ řekl Michal Froněk o spolupráci s Prazdrojem.