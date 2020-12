Duesenberg SJ oslaví devadesátiny. Renovace symbolu předválečného luxusu trvala roky | E15.cz

Samotná renovace automobilu trvala pět let. „Na jednu stranu je to dlouhá doba, na druhou stranu je nutno dodat, že je to vozidlo velmi ojedinělé se spoustou specifických vlastností a znaků, které nebylo možno nikde jinde okopírovat a muselo se na to přijít, vyzkoumat, vyvinout,“ říká k průběhu prací Miroslav Kotlařík, ředitel galerie Veteran Car v pražských Lahovičkách.

„Technik Jiří Rambousek měl za úkol dělat zejména mechanické práce na motoru a převodovce a podvozku. Vdechl vozidlu život tím, že jej naučil jezdit ,“ dodává Kotlařík.

Nešlo ale jen o motor a převodovku, která je velmi specifická, ale i o brzdy a elektrickou soustavu. Jen seřízení takové zdánlivé banality jako je palivoměr trvalo několik dní. „Je totiž kapilárový a ten se musí postupně kalibrovat,“ dodává mechanik Jiří Rambousek.

Náročnou práci znamenala irekonstrukce interiéru vozidla. Dřevěné obložení je vyrobeno z ebenu a má velmi zvláštní tvar. Čalounění z červené a černé voskované kůže která se musela objednat v USA. A mechanismus skládací střechy, také nebylo podle Kotlaříka vůbec jednoduché vyrobit.

„Výčet vozů, které prošly dílnou je velmi zajímavý. Nejstarší auto bylo z roku 1909, nejnovější byla z 80tých let. A to nepočítám automobily na kterých jsme provedli „jen“ běžný servis či běžnou opravu. Těch byla též kolem padesáti,“ vypočítává Kotlařík.

Lahovická dílna Veteran Car má za sebou tradici. Kompletně zde zrestaurovali více jak stovku automobilů. Z toho víc jak dvacet rollsroyců, (převážně do USA), kolem deseti jaguárů, skoro dvacet mercedesů či dvě bugattky.