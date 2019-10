Dvě polohy Banksyho: na dražbách za stovky milionů, v e-shopu za pár set korun | E15.cz

"Slouží spíš jako galerie. A nejlépe je vidět hlavně v noci," informoval svoje fanoušky Banksy prostřednictvím Instagramu.

Obchod se jmenuje "hrubý domácí produkt", nachází se v londýnské čtvrti Croydon a slouží jako galerie. K vidění jsou tam například vesta s britskou vlajkou navržená pro rapera Stormzyho nebo koberec z kožešiny v podobě reklamního maskota kukuřičných lupínků Kellogg’s tygra Tonyho.



Excitement levels in #Croydon this morning are NEXT LEVEL! A #Banksy installation has appeared at the end of Surrey Street (under the @PureGym). 5 windows (and counting) of work from one of the most important artists of our time on display on our doorstep 🙌 #EastCroydonCool pic.twitter.com/h2RfbhtbN2