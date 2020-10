Footshop s Adidasem vytvořili novou podobu kultovních tenisek Superstar | E15.cz

Český prodejce módní volnočasové obuvi Footshop vydal ve spolupráci se společností Adidas novou podobu tenisky Superstar. Ta letos slaví 50 let na trhu. Footshop je prvním obchodem ve střední Evropě, kterému se podařilo spojit se společností Adidas v podobném projektu spojit. Vznikla tak limitovaná kolekce, která čítá pouze pět set párů tenisek, při jejichž výrobě se autoři inspirovali tradiční technikou modrotisku.

„Tato kolaborace je pro nás jedním z největších milníků, kterého jsme mohli dosáhnout. Málokterému obchodu s teniskami se to podaří uskutečnit do deseti let od založení,” uvedl majitel Footshopu Peter Hajduček. Na novém provedení Superstar spolupracoval Footshop s Adidasem dva roky.

Na výsledek se můžete podívat zde v galerii:

Vlna kolaborací, tedy spoluprací významných výrobců, prodejců a výrazných osobností odstartovala na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Popud k ní daly rapové hvězdy, které udávaly trendy a jejich fanoušci se začali oblékat podle nich. Toho využili marketingoví manažeři známých značek a spustila se vlna kolaborací. Úplně první kolaborací tohoto druhu byla spolupráce skupiny Run DMC's s firmou Adidas. Konkrétně vznikl model tenisky Adidas Shell, který na sobě měli právě Run DMC's v klipu My Adidas.

Dalším významným milníkem byla určitě v roce 2003 spolupráce rapera Jay-Z a Reeboku. Tenisky byly většinou spojovány se sportovci, Reebok ale zkusil vsadit na rapera. V první vlně bylo na trh uvedeno 10 tisíc párů, které se vyprodaly během pár hodin. V roce 2006 uvedli členové skupiny Public Enemy spolu s výrobcem Vans vlastní edici modelu Sk8-Hi, kterému dominovalo mírně pootočené logo skupiny. Kolaborace byla tak úspěšná, že dnes se tenisky prodávájí za cenu kolem 500 dolarů a vyšší.

V roce 2015 se hudebníkovi Kanye Westovi podařilo odstartovat miliardový obchod díky modelu Yeezy v rámci kolaborace se společností Adidas. Kanye West je v posledním desetiletí zřejmě nejdůležitější postavou na poli kolaborací. Kromě spolupráce s Adidasem jsou jeho předchozí kousky Nike Air Yeezy, BAPE "Dropout" Bapesta a Louis Vuitton Don jedněmi z nejvíce ceněných sběratelských bot současnosti.