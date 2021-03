Globální oteplování. Sakury v Kjótu letos vykvetly nejdříve za milénium | E15.cz

Kvetoucí třešně v Číně symbolizují ženskou krásu, v Japonsku mají zase sakury symbolizovat pomíjivou povahu života. Letos by rovněž podle řady klimatologů mohly symbolizovat závažnost stavu globálního oteplování, v němž se planeta nachází. Kjótské třešňové sady totiž letos vstoupily do plného květenství už 24. března. To je podle dochovaných záznamů nejdříve za posledních více než 1200 let.