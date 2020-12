Gretzkyho kartička míří k rekordu. Čeká se, že padne cena až milion dolarů | E15.cz

Sportovní kartičky zažívají podle všech možných reportů z tohoto trhu nebývalý boom. Například The PWCC 500, index, který sleduje ceny 500 nejžádanějších sportovních karet, letos dynamicky roste, od svého zavedení v roce 2008 posílil o 216 procent. Nyní přichází aukční síň Heritage s nabídkou nováčkovské karty hokejové legendy Waynea Gretzkyho z edice O-Pee-Chee z roku 1979. Očekává se, že by se mohla vydražit za sedmimístnou částku. Mezi hokejovými kartičkami by to byl zásadní milník. Prohlédnout si ji můžete v galerii v článku.