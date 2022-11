Kmotr a padesáté výročí: Jacob & Co. představil vzácné hodinky | E15.cz

Fanoušci hodinek a legendarního filmu Francise Forda Coppoly Kmotr by měli zpozornět. Ku příležitosti padesáti let od uvedení slavného snímku připravila společnost Jacob & Co. speciální hodinky nazvané „Opera Godfather 50th Anniversary“, které i na malé ploše hodinek připomenou 13 ikonických scén, laserem vyleptaných na obvodu hodinek. Hodinkářská společnost vyrobí pouze padesát těchto unikátních strojků s cenovkou 500 tisíc dolarů, tedy zhruba 12,6 milionu korun.