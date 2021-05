Jak koupit letadlo za milion a nezchudnout? | E15.cz

Vyměnit volant za knipl a cestovat po vlastní ose malým letadlem. Plán, který se snaží každoročně uskutečnit stovky až tisíce Čechů. Co ale obnáší? Jak pořídit letadlo do milionu eur? A co amatérům hrozí? Zeptali jsme se odborníků. Na otázky odpovídají: partner společnosti Colibri Aircraft Marián Jančařik, ředitel Time Air Martin Pražský a manažer společnosti F-Air Josef Müller.