Jak prodat nemovitost s hypotékou? | E15.cz

Hanka Petržílková je realitní makléřkou již od roku 2006. „Každá nemovitost má svého kupce, ale je třeba pro to něco udělat. Od toho je tu realitní makléř. Ten se má postarat o to, abyste prodali za nejvyšší možnou kupní cenu, neměli starosti a zároveň by měl do obchodu vnést klid a mír. Samozřejmostí je bezpečná transakce celého obchodu,“ říká Hana Petržílková, majitelka realitní, zahradní a úklidové společnosti Success Brokers s.r.o.