Jak si pronajmout správný prostor pro restauraci, kavárnu či bar? | E15.cz

Jak najít vhodný prostor a na co si dát při výběru pozor? Na to nám odpovídá realitní makléřka, Kristýna Petržilová, která dlouhodobě profesně fungovala v nejrůznějších gastronomických zařízeních a na celý proces se tak dokáže dívat z více úhlů pohledu.

Na co si dát pozor při pronájmu restaurace, kavárny či baru?

Mnoho klientů má pocit, že se podívají na realitní servery a okamžitě najdou vhodnou nemovitost. Z realitních serverů ale často nezjistíte například to, že velké množství nemovitostí není vhodně zkolaudováno a nesplňuje technické ani hygienické normy. Mnoho nemovitostí se ani veřejně nenabízí, jelikož si je provozovatelé přenechávají mezi sebou. Velký pozor si dejte na to, s kým v rámci nájmu komunikujete. Primární komunikace by měla vždy probíhat s majitelem nemovitosti. Stávající nájemce vám sice informace předá, ale konečné slovo má vždy majitel. Dále se soustřeďte na svůj podnikatelský plán, zjistěte, jaké investice budete muset vynaložit či zda budete muset spolupracovat s památkáři. Je prostor zkolaudovaný na to, co potřebujete? Nebude Vaše podnikání omezeno místní vyhláškou? Znáte lokalitu a víte, jaké stavební změny se v blízkosti plánují? Pokud už teď víte, že dohledávání informací a běhání po úřadech není vaší doménou, spojte se s realitním makléřem. Profesionál ví, na co se má zeptat, kde informace zjistit a jak vás celým obchodem bezpečně provést.

Jaké body jsou specifické u podpisu nájemní smlouvy nemovitostí?

Velmi často se řeší odstupné. To může být za postoupení nájemní smlouvy a veškerého inventáře nebo za přenechání nájemní smlouvy. Dalším případem může být odkup dosavadní společnosti nebo založení společnosti nové. Při odkupu inventáře je třeba provést vyčíslení veškerého vybavení. Pronajímatel si musí dát pozor na výši odstupného, které často neodpovídá skutečnosti. U řešení odstupného se obraťte na účetní specialisty. Daň za odstupné se vyčísluje odlišně. Nájemní smlouva se standardně uzavírá na 5 + 5 let, příp. na 10 let, v závislosti na typu podnikání. Majitel prostor by měl být informován o nastávající podnikatelské činnosti a plánu případné rekonstrukce, vyhnete se tak budoucím sporům. Setkat se také můžete s tím, že vynaložená investice majiteli prostor výrazně zhodnotí, čímž můžete docílit snížení nájemného nebo získat tzv. finanční prázdniny na dohodnutou dobu. Nájemní smlouva by měla obsahovat veškeré podrobnosti, které by vás v budoucnu mohli dostat do sporu s majitelem. Všechny finanční transakce doporučuji provádět přes advokátní nebo bankovní úschovu.

Jaká je vaše rada na závěr?

Čas jsou peníze, důležitá je nejen chuť podnikat, ale také neztrácet čas při výběru toho správného prostoru, nejen proto, dle mého názoru, stojí za to vyhledat pomoc realitního makléře.