Kam vyrazit na Vánoce na dovolenou? Vedou exotické destinace i poznávací zájezdy | E15.cz

Především v souvislosti s právě probíhající konferencí OSN o změnách klimatu (COP24) v polských Katovicích není na škodu si připomenout, že jak se zdroji oteplování, tak s možnostmi omezování jeho dopadů je to trochu jinak, než se veřejnost obvykle dozvídá. A také, že samočisticí schopnost přírody a schopnost organismů reagovat na probíhající změny je mnohem větší, než se předpokládalo. I když je sice zřejmé, že je žádoucí omezit negativní vliv člověka na přírodu všude, kde je to možné, ukazuje se stále více, že nejlepším bojem proti klimatickým změnám je nechat přírodu, aby si poradila sama. Stále to ještě umí, jak vyplývá z množství příkladů, o kterých ovšem většina lidí prakticky neví.