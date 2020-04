Adidas Yeezy: Projekt Kanye Westa ocenila banka na tři miliardy dolarů | E15.cz

Kanye West se před pěti lety topil v dluzích poté, co nalil peníze do své módní společnosti Yeezy. Na twitteru odhalil své finanční problémy a zároveň vyzval Marka Zuckerberga, aby investoval jednu miliardu dolarů do „myšlenek rappera“.

Zakladatel Facebooku mu v této záležitosti sice nevyhověl, West se s tím ale popral sám. Bank of America ocenila loni jeho „teniskový” byznys až na tři miliardy dolarů. Pravda je, že se to stalo ještě předtím, než pandemie Covid-19 zdevastovala módní průmysl. Dvaačtyřicetiletý rodák z Atlanty ale věří, že překoná i současnou výzvu.

Jak? Mimo jiné tak, že se momentálně snaží rozšířit brand Yeezy do dalších oblastí, včetně architektury, pohostinství a dokonce i městského designu.

„To vše je úroveň číslo dvě,“ řekl West v rozhovoru pro agenturu Bloomberg o vývoji značky Yeezy. S manželkou Kim Kardashianovou, další velmi sledovanou americkou celebritou, a celou rodinou přežívá nyní na ranči u města Coda ve Wyomingu. A právě tady chce od nuly stavět Yeezy City. Prý už má i podporu municipality v Codě. „To bude úroveň číslo tři,“ řekl.

Zatím ale stojí jeho byznys hlavně na teniskách (nepočítáme-li tedy Westovy příjmy z prodeje hudby). Boty vyrábí v licenci na jeho značku Yeezy společnost Adidas. West je jedním z klíčových dílků v pronikání německé značky na americký trh. Podle dokumentů Bank Of America by z prodejů za rok 2019 ve výši 1,3 miliardy dolarů mělo Westovi na licenčních poplatcích přistát asi 150 milionů dolarů.

Tajemství zvratu byznysu kolem Yeezy, nejhorší dluh dosahoval před lety sumy přes 50 milionů dolarů, je orientace na limitované edice. Novinky společné produkce Adidasu a Westa se staly módní, žádané. Když se na ně uvolní prodeje, obvykle jsou okamžitě vykoupeny a pak přeprodávány na sekundárním trhu mnohdy za na boty astronomické částky v řádu stovek až tisíců dolarů.

Dnes, kdy už West nemluví o bankrotu a zničení, čítá jeho majetek čtyři domy v Kalifornii, nemovitosti ve Wyomingu nebo v Chicagu. Jeho hudební sbírka oblíbených alb má prý cenu přes 100 milionů dolarů.

Pokud se Adidasu bude s Yeezy dařit i dál, má West vystaráno minimálně do roku 2026. Právě do té doby je uzavřena jejich vzájemná smlouva o spolupráci. Podle výsledků německého koncernu za první kvartál roku je sice třeba připravit se na pokles zisků společnosti, ale on-line prodeje kvetou. A Yeezy právě tímto kanálem často k zákazníkům putuje.