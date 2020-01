Na trhu vzácných tenisek bují neférové kupčení | E15.cz

Kdo chce nyní získat limitované tenisky, musí být přihlášen do řady aplikací, přidat se do mailing listu, zjišťovat veškeré „drby“ o tom, kdy jeho favorizované tenisky vstoupí na trh, a poté se modlit, že se na něj usměje štěstí. Tohle všechno ale lze přeskočit, pokud má automatizovaný software, takzvaný bot. Do něho uživatel zadá jméno, adresu a bankovní údaje, a jakmile se tenisky objeví v e-schopu, jednoduše je koupí. Bot lze pořídit za dvacet liber, jeden z těch sofistikovanějších se však nedávno prodal i za 1 500 liber.

Nejznámější sběratelé už proto programy na automatické nakupování kritizují a upozorňují, že zvyšují počet lidí, kteří limitované tenisky kupují jen kvůli byznysu. Podle sběratele Franklina Boatenga, přezdívaného jako Král tenisek, tito noví byznysmeni přeprodávají tenisky zejména do Asie, kde na nich pohádkově vydělávají. „Tito překupníci bohužel vědí, že když ve Velké Británii koupí například známé Adidas Yeezy, v Asii za ně dostanou i trojnásobek,“ řekl Boateng s tím, že poptávka na tamním trhu enormně přesahuje nabídku.

Na nový fenomén už regoval například výrobce bot Reebok, který uvedl, že se snaží neférové softwary blokovat. „Máme vlastní tým, který se snaží, aby náš e-shop byl pro tuto technologii co možná nejvíce imunní,“ uvedla firma. Adidas na to jde jinak a v případě limitované edice umožňuje nákup pouze jednoho páru bot na jednoho zákazníka.

Oblíbené značky jako Nike nebo Adidas pravidelně nabízejí tenisky, které jsou jedinečné díky spolupráci s konkrétním sportovcem, designérem nebo jinou celebritou. Jejich počet je ale záměrně omezen. Díky tomu může být získání jedinečného páru tenisek poměrně výdělečný byznys, majitelé je totiž dokážou přeprodat i za desetinásobek.