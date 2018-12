Kapra na talíři střídá vánoční tofu | E15.cz

Tradiční pokrmy Vánoc v Česku se nemění, ať už je to rybí polévka, bramborový salát nebo obalovaný kapr či řízek. Prudký vzestup však zaznamenávají potraviny, které ve svém životě v žádné vodě nikdy neplavaly a po dvorku neběhaly – vlastně ani žádný život nikdy neměly.

Ještě před kaprem, který býval svého času poměrně drahý, převažoval na štědrodenním jídelníčku houbový kuba. Ten totiž, stejně jako kapr, splňoval podmínku štědrovečerního půstu, kdy se nesmělo jíst maso. Neodmyslitelnou součástí receptu na houbového kubu je však vepřové sádlo, na kterém se připravuje. Mezi dnešními strávníky by tak tento pokrm příliš neobstál. A tehdejší argument, že ryba vlastně není maso, už vůbec ne.

Hlavním důvodem k vypouštění masa ze štědrovečerních jídelníčků však nejsou křesťanské tradice jako spíše celoroční trend přechodu na čistě veganskou stravu. A kdy jindy ušetřit pár těch zvířecích životů než právě na Vánoce.

Trend veganských Vánoc hlásí všechny západní země. Například podle průzkumu, který zadal obchodní řetězec Tesco, se letos každý pátý Brit chystá připravit také bezmasou variantu tradiční vánoční večeře – a to večeře, která tradičně sestává z pečeného krocana.

Tak i české ryby a řízky letos na řadě svátečních stolů vystřídá tofu, celer, hlíva ústřičná nebo sójové maso. Z bramborových salátů zase zmizí vejce a tradiční, stejně poměrně nezdravá, majonéza se změní na sojanézu.

Dalo by se tak dál pokračovat. A každý, kdo by snad chtěl bránit „staré české tradice“, by měl pamatovat, že i ten recept na smaženého kapra Češi teprve poměrně nedávno převzali z Rakouska a bramborový salát si na naše území proklestil cestu až někdy kolem druhé světové války. Tak proč by se právě teď nemohly začít psát nové tradice ve veganském duchu.