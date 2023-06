Co dělat v Karlových Varech, když nejste v kinosále | e15.cz

Je zastupitelkou městské části Praha 8 a velkou milovnicí karlovarského festivalu – Hana Novotná jezdí na KVIFF pravidelně pěknou řádku let, a aby vynechala ročník, to se musí přihodit něco opravdu výjimečného. Protože je Hana rovněž milovnicí dobrého jídla a pití, má na ty nejlepší podniky cit. Podělila se s námi o to, jak ve Varech zažít opravdovou dolcevitu mimo svět kinosálů a filmových pláten.

Lékárna by City Roasters

„Pravděpodobně nejlepší kávu ve Varech si dáte na místě, které léčí nejen tělo, ale i duši – v Lékárně. Zrna přímo od zdroje, tedy z vlastní pražírny City Roasters, jsou zárukou toho, že ji místní baristé umí připravit tak, jak bylo zamýšleno – ať už si dáte nápoj na základě espressa, nebo filtrovaný. Tento cool podnik je dost oblíbený i mimo festival, o živou atmosféru tu není nouze, ale hosté se docela točí, takže počkat na místo se vyplatí. Lékárna samozřejmě ke kávě nabízí i dezerty a také menší jídla v průběhu dne. Můj tip: bowly plné čerstvých surovin (to vždy obzvlášť ocením po haluškách a vepřových kolenech u Thermalu).“

City Roasters Autor: E15 Michaela Szkanderová

Pizzeria 480 Napoletana

„A propos české hotovky u Thermalu – i na rychlé jídlo si můžete zajít ve stylu. Ve Varech se totiž před pár lety zjevila fantastická neapolská pizza, navíc v podniku, kam můžete zaskočit na oběd, ale klidně tu v příjemné atmosféře strávíte večer nad italským jídlem. Zárukou autentičnosti podniku je Luca Pirozzo, šéfkuchař, který je sám původem z Neapole. Pizza je tu přesně taková, jakou ochutnáte v jeho rodném městě: z vláčného těsta, nadýchaná, lehce spálené vysoké okraje a ty nejlepší suroviny navrchu. Na vás už zbývá jen výběr klasické nebo gourmet verze, která představuje nevšední spojení ingrediencí. Není tudíž překvapením, že Pizzeria 480 Napoletana získala ocenění za nejlepší pizzu a nejlepší servis ve Varech.“

Pizzeria 480 Napoletana Autor: E15 Michaela Szkanderová

Cafe Kava

„Tento tip jsem dostala před lety od místních. Není to žádný módní výstřelek, ani hip podnik ve stylu Lékárny. Cafe Kava je rodinný podnik se vším všudy, i proto si nás hned získal. Ukrajinský majitel, jenž je do kávy opravdu zapálený (to poznáte už po prohození pár slov), servíruje zrna z pražírny Doubleshot. Domácí dezerty připravuje jeho paní: doporučuji ochutnat dort Napoleon nebo horkou čokoládu od Jordi’s, vše za více než férové ceny.

Becher’s bar (Pupp)

Tak tohle je klasika. Grandhotel Pupp je po Thermalu druhým centrem festivalu, i když se může zdát, že je rezervován jen pro filmaře a celebrity. Ale kdepak. Kromě nádherně opravené dvorany, kde se servíruje snídaně pro hotelové hosty, se vyplatí zajít na drink do proslulého Becher’s baru v suterénu hotelu. Old Fashioned není jen název drinku, ale i sousloví, které vystihuje atmosféru baru – kožená křesílka, přítmí a černobílé fotky filmových hvězd, které prošly festivalem. Do Becher’s baru se ovšem chodí nejen za kouzlem místa, ale především za skvělým pitím. To vám připraví tým nejlepšího barmana ČR Vítězslava Ciroka. Vyberte si jeden z elementů – země, oheň, voda, vzduch – a nechte se překvapit originálními drinky.

Becher's bar Autor: Profimedia

Le Marché

„Z karlovarských finediningových restaurací vyčnívá podnik na trase mezi Puppem a Richmondem s názvem Le Marché. Menu obměňují denně, a tak se tu během festivalu můžete zastavit vícekrát. Sem se totiž budete chtít vracet (já to tak každopádně mám). Třeba kvůli krásné zahradě, kde v ruchu festivalu načerpáte klid a alespoň mentálně se přenesete na francouzskou Riviéru. Prim tu hraje samozřejmě jídlo: jídla s francouzským šmrncem vždy z maximálně čerstvých surovin. Vyberte si tříchodový oběd či večeři nebo přijďte rovnou na degustační menu. Pokud toužíte nakouknout šéfkuchaři Janu Krajovi pod ruce, požádejte o chef’s table a celý večer sledujte, jak to ve zdejší kuchyni skvěle šlape. A bonus na závěr – poměr cena/kvalita tu funguje skvěle.“

Le Marche Autor: Jitka Faktorová

Rozhledna Diana

„Potřebujete oddech od festivalového shonu anebo trochu pohybu po všech gastrozážitcích? Karlovy Vary mají neuvěřitelného genia loci i díky přírodě, která obklopuje centrum města. Nad celou promenádou se táhne pás lesů, kam se nejlépe dostanete výšlapem na rozhlednu Diana. Cesta je skryta za Grandhotelem Pupp, ale túru si můžete také zkrátit lanovkou. Výstup na rozhlednu vás čeká už po svých a místní výhled rozhodně stojí za to. Než se vrátíte do víru festivalových zážitků, udělejte si procházku na nedalekou vyhlídku Kamzík, a pak sejděte dolů rovnou na promenádu.“

Rozhledna Dinana Autor: Profimedia

Tip redakce: Císařské lázně

Po třech letech kompletních sanačních, stavebních a restaurátorských prací se tento měsíc otevřou veřejností velmi oblíbené Císařské lázně. Revitalizace národní kulturní památky vyšla na více než 1,4 miliardy korun a harmonogram prací se podařilo udržet i navzdory pandemii koronaviru. Objekt z konce devatenáctého století postavený podle slavných vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera patřil ve své době mezi nejmodernější a nejkrásnější lázeňská centra Evropy. Významným prvkem Císařských lázní je multifunkční sál pro pořádání koncertů, plesů, divadelních představení, přednášek, videoprojekcí, výstav či konferencí. Součástí znovuotevřených lázní bude infocentrum, obchod se suvenýry, nájemní a výstavní prostory.