Andrew Carnegie: magnát ztělesňující americký sen se narodil před 185 lety | E15.cz

Carnegieho životní příběh je impozantní a neuvěřitelný. Z chudinského slumu na předměstí se v jeden čas vypracoval až na nejbohatšího člověka na světě. Měřit se s ním mohl jen John D. Rockefeller.

Do USA se dostal ve 12 letech spolu s rodiči, kteří utekli „za lepším“ ze Skotska. V průmyslové Pensylvánii malý Andrew takřka okamžitě začal pracovat v továrně, aby přilepšil rodinnému rozpočtu. Na rozdíl od mnoha vrstevníků však nikoli nadlouho. Přestoupil do telegrafní společnosti, kde se díky píli a nadání z poslíčka brzy vypracoval na operátora. V osmnácti začal pracovat pro železniční společnost a investoval své první peníze.

Průmyslový rozvoj jel na plné obrátky a Carnegie byl ve správný čas na správném místě. V 28 letech již vlastnil podíly ve společnostech stavějících železnice, v ropných firmách, uhelných dolech a ocelárnách. První vlastní ocelárnu založil v roce 1875. Spoléhal na přísnou kontrolu nákladů a nové technologie. Traduje se, že když mu hlavní inženýr oznámil, že právě postavenou vysokou pec by šlo postavit lépe a každá tuna oceli by tak byla o desetinu centu levnější, neváhal ji zbourat a postavit znovu. Za 15 let měl největší ocelárnu světa a patřil mezi nejbohatší muže planety.

Být magnátem a průmyslníkem ho však neuspokojovalo. V roce 1901 prodal svůj podnik za tehdy rekordní částku 300 milionů dolarů konsorciu vedenému J. P. Morganem. Tak vznikl koncern U.S. Steel. Carnegie inkasoval na dnešní přepočet osm miliard dolarů a jal se věnovat dobročinnosti a filantropii.

Celý majetek, což byla svého času polovina všech peněz v oběhu ve Spojených státech, věnoval na stavbu tisíců veřejných knihoven, založení mnoha škol, univerzit a dodnes fungujících dobročinných nadací. Nejznámější počin je však jen jeden, nejslavnější koncertní síň v New Yorku Carnegie Hall.