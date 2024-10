Když se spojí designér a šéfkuchař. Projekt Cooking the Craft páruje pokrmy s nádobím

Ivo Jedlička vystudoval na UMPRUM obor produktový design pod vedením Michala Froňka a Honzy Němečka ze studia Olgoj Chorchoj. Čerstvý absolvent přitom poznamenává, že se jedná o rozmanitý obor, na němž si mohl vyzkoušet jak práci s různými materiály, tak i řešení instalací nebo drobnějších architektonických zásahů. Kromě kolekce nádobí Cooking the Craft, kde prim hraje sklo, porcelán a keramika, v rámci semestrálních projektů navrhoval například také hudební nástroj, dětskou hračku nebo židle.

Hostina pro oči

Jako téma diplomové práce si Ivo Jedlička vybral kolekci nádobí. V průběhu tvorby oslovil Františka Skopce, který v Ambiente působí jako kreativní šéfkuchař a jehož zázemím je centrum vzdělávání a inovací UM. Spolupráce trvala zhruba rok, od loňského podzimu do jara docházel Jedlička do UM, kde se Skopcem ladili finální produkty. Současně se designér zapojil do zdejšího gastronomického provozu a podílel se na pop-up večeřích Zkouška sirén, které v UM probíhají každý měsíc. Díky tomu tak mohl více nahlédnout pod pokličku kuchařských procesů, jež se nakonec staly stěžejní inspirací pro jednotlivé kusy nádobí. Poté již nastal čas uzavřít se do dílny a pracovat na kolekci, která obsahuje šest unikátních designů.

„Společně jsme hledali téma, které by se mohlo v kolekci nádobí odrazit. Nakonec jsem si řekl, že se vydám cestou experimentu a technologie využívané při vaření netradičním způsobem aplikuji na zpracování materiálů. Většina nápadů na výběr přetransformovaných technik přitom vznikla právě na Zkoušce sirén, kde jsme společně vařili,“ vzpomíná Ivo Jedlička na zrod kolekce.

Projekt Cooking the Craft tak odráží kuchařské techniky přípravy pokrmů jako trojobal, plundrové těsto, výroba bonbonů nebo crème brûlée. Stejně jako se při vaření pracuje s kombinací surovin, i toto nádobí vzniklo spojením několika různých materiálů. Například talířky inspirované zmíněným těstem vznikly proložením plátů hlíny s polotransparentní glazurou. Sklenice na nožce, jež vypadá jako kroucené bonbony, zase získaly na autenticitě díky prášku sody, která vytvoří ve skle bubliny.

„Ve fázi experimentu jsem zkoušel všelicos, od vykrajování sušenek z hlíny, po šlehání porcelánu s vajíčkovým bílkem, který zplesnivěl a skončil v koši. Často se stávalo, že talíře nedržely, sypaly se nebo praskaly v peci; jsem proto rád, že se povedlo poladit postup výroby tak, aby se z experimentálních struktur dalo jíst,“ popisuje Ivo Jedlička. Že cesta k výsledku byla trnitá, dokládá také fakt, že od každého ze šesti designů má Jedlička pouhých deset kusů.

Projíst se k designu

Obhajobou diplomové práce však projekt Cooking the Craft nekončí. František Skopec vytvořil pokrmy spárované s Jedličkovými designy. „Menu jsme vymysleli bezmasé, protože Ivo je vegetarián. Jídla mají zrcadlit postupy výroby talířů a jejich vizualitu – obě věci se vzájemně inspirují,“ vysvětluje Skopec. Spolupráce tak vyvrcholí sérií degustačních večeří, během nichž budou mít lidé možnost ochutnat její výsledek.

Některé z nich se uskuteční v rámci nadcházejícího Designbloku, konkrétně od 3. do 6. října. Hosté zasednou k produktové novince multidisciplinárního studia Cirque.Menu, kterou je nerezový stůl Banquet. Ten se během největší české přehlídky designu stane dějištěm food happeningů, mimo jiné i pop-upů Cooking the Craft. Každý termín je ovšem limitovaný počtem deseti míst – právě tolik kusů nádobí od každého designu se Jedličkovi povedlo zdárně dokončit. A co přesně bude možné ochutnat? To zjistíte buď přímo na Designbloku, nebo v listopadovém vydání e15 magazínu, pro něž připravujeme podrobnější reportáž z pop-upu Cooking the Craft.