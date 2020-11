Koráli se začali přizpůsobovat teplejším oceánům | E15.cz

Křehký ekosystém korálových útesů ve světových oceánech za poslední dekády na řadě míst velmi rychle zkolaboval – exemplárně lze v tomto kontextu zmínit například Velký bariérový útes a jeho průběžné bělení, tedy masivní odumírání symbioticky žijících organismů v něm. Výzkumníci z University of Hawai nyní dokončili genomickou analýzu jednoho z nejrozšířenějších druhů korálů – Porites – a řasového a bakteriálního mikrobiomu, který tento druh provázejí.

Díky zmíněné analýze tohoto biomu identifikovali jednak v korálech, jednak v jejich řasových sym­biontech a bakteriích geny, jejichž projevy jsou spojené s procesem bělení. Překvapivě jich však bylo méně, než biologové čekali, zároveň se v koloniích objevilo mnohem více aktivních genů spojených s řadou jiných faktorů: ovlivňovaly například tvar korálové kolonie či určovaly, jak daleko od pobřeží kolonie „preferuje“ své umístění.

„Původně jsme chtěli zjistit a porozumět bělení korálů a zasadit tyto poznatky do kontextu stávajících znalostí o variacích korálových kolonií, místo toho jsme však zjistili, že minimálně druh Porites se – z genetického hlediska – již poměrně silně adaptoval,“ uvedl vedoucí autor studie Zac Forsman v časopise Scientific Reports. Dodal, že tyto pozorované variace na bázi genetických změn jsou „velmi nedávné“, a odpovídají tak teorii, že se celé kolonie korálů, řas a bakterií postupně mění v rámci takzvané koevoluce. To by naznačovalo přizpůsobování měnícím se podmínkám – hlavně pak oteplování a okyselování oceánů.

„Podařilo se nám je v průběhu koevoluce doslova přistihnout. A jelikož široká genetická variace je základem budoucí adaptace, pro populace korálů stále existuje naděje na přežití,“ uzavřel Forsman. Zásadní pro přežití korálů však bude zpomalení tempa změny zmíněných podmínek, aby vůbec nějaký čas a šanci na přizpůsobení měli.