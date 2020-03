Koronavirus na sítích: Já chráním tebe, ty chráníš mě | E15.cz

Společně s epidemií nového koronaviru SARS-CoV-2 se spustila lavina solidarity a také edukace na sociálních sítích. Influenceři, herci a zpěváci se vrhli do boje s koronavirem po svém. Jejich facebooky a instagramy tak zaplavily infografiky, videa a fotky o tom, jak správně nosit roušku nebo jak si ji vyrobit. Někteří šli ještě dál a pustili se do vědeckého výzkumu.

Mezi prvními byl autor světového bestselleru Konec prokrastinace Petr Ludwig. Ten spustil na sítích aktuálně nejvýraznější kampaň #RouškyVšem. Jeho video na YouTube podložené vědeckými studiemi vidělo za pět dní půl milionu diváků. Na základě tohoto videa se dokonce zpěvák Tomáš Klus omluvil svým fanouškům, že ve snaze upozornit na nebezpečí hysterie zvolil na svých sociálních sítích zavádějící formu a v mnohých vzbudil dojem, že se hrozbě nákazy vysmívá.

Další z výrazných osobností poslední doby, které se na karanténu podívaly z jiného úhlu pohledu, byl Petr Mára. Natočil video nazvané Jak vyhrát. Z karantény dělá s nadsázkou hru. Pravidla jsou prostá, objevte svoje bezpečné místo, chovejte se tak, jako byste už byli nakaženi, dodržujte odstup od ostatních hráčů, zakryjte si ústa i nos, dávejte si pozor, co si donesete do svého bezpečného místa a na závěr se ujistěte, že ostatní hráči dobře znají pravidla hry. Toto by mohla být i inspirace pro vás, jak vysvětlit dětem, co se právě kolem nich děje.

Sílu sociálních sítí zjevně pochopil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Když Leoši Marešovi zvonil v pondělí telefon, jistě netušil, že mu volá právě Hamáček, který ho poprosil, aby svým fanouškům na Instagramu, jichž je bezmála 900 tisíc, řekl, že mají venku chodit se zakrytými ústy a nosem.

Jedna z nejúspěšnějších českých influencerek Shopaholic Nicol se zase na svých sociálních sítích pochlubila, že po poctivě dodržované karanténě vychází poprvé s rouškou do ulic. Nabádá přitom fanoušky, aby nezapomínali na své prarodiče, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou a podstrčili jim roušky a vysvětlili, jak je jejich nošení důležité, a že opouštět domov by měli jen v nejnutnějších případech.

A takto bych mohl pokračovat dál. Drtivá většina on-line světa se spojila a sdílením svých kolegů a vlastně i konkurentů bojuje proti koronaviru. Každá doba má své hrdiny. V pomyslné první linii nyní stojí lékaři, policisté, hasiči nebo armáda a ve druhé linii jsou to dnes influenceři, kteří už do dnešní společnosti neodmyslitelně patří.