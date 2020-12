Bob Dylan prodal práva na svůj kompletní repertoár. Copyright získal Universal | E15.cz

Podle magazínu Variety dosud Dylanovu tvorbu spravovala skupina Sony/ATV Music Publishing.

UMG oznámila, že obchod zahrnuje legendární skladby ze 60. let jako Blowin' in the Wind a Like a Rolling Stone, stejně tak pozdější hity Knockin’ On Heaven’s Door či Tangled Up In Blue. Dylan, který v květnu oslavil 79. narozeniny je stále aktivní a letos mu vyšla deska s názvem Rough and Rowdy Ways. Bylo to už jeho 39. studiové album.

Po celém světě se prodalo více než 125 milionů Dylanových desek. Dylan je také držitelem Nobelovy ceny za literaturu, kterou za své texty obdržel v roce 2016.