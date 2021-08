Celebrity podnikají. Komu to již vyneslo miliardy | E15.cz

Rihanna

Rihana před svým pražským vystoupením Autor: profimedia

Časopis Forbes uvádí, že majetek Rihanny aktuálně představuje hodnotu 1,7 miliardy dolarů, což z ní činí „nejbohatší zpěvačku na světě a druhou nejbohatší ženu americké zábavy za moderátorkou Oprah Winfreyovou. Její majetek generuje módní a kosmetická značka Savage x Fenty. Další příjmy jí plynou z mnoha hudebních hitů a z koncertních turné.

Reese Witherspoonová Autor: Profimedia.cz

Reese Witherspoonová

Výrazný finanční úspěch v tomto týdnu zaznamenala i Reese Witherspoonová. Nejprve oznámila prodej své mediální a produkční společnosti Hello Sunshine, za niž inkasovala 900 milionů dolarů. Po této zprávě následovala další, tentokrát z filmové branže. Na svém Instagramu uvedla, že s Ashtonem Kutcherem budou hrát hlavní role v romantické komedii Your Place or Mine z produkce společnosti Netflix.

Kim Kardashianová

Kim Kardashian Autor: Profimedia.cz

Ke stálicím v žebříčcích nejbohatších lidí v showbyznysu patří profesionální celebrita Kim Kardashianová. Její čisté jmění letos rovněž výrazně vzrostlo a Kim, která podniká v módě a v kosmetice, se tak také zařadila do žebříčku miliardářů. Server people.com odhaduje, že se její majetek od října 2020 zvětšil ze 780 milionů na jednu miliardu dolarů, zejména díky jejím firmám KKW Beauty, KKW Fragrance a SKIMS. Kim se právě rozvádí s další celebritou hudby a byznysu Kanye Westem.

Kanye West, North West a Kim Kardashian v roce 2013. Manželství se rozpadlo Autor: isifa.cz

Kanye West

V dubnu 2020 média odhadla majetek hudebního magnáta, který se netají svými prezidentskými ambicemi na 1,3 miliardy dolarů. West se však okamžitě ohradil: „Je to 3,3 miliardy dolarů, protože nikdo ve Forbesu neumí počítat.“ V březnu 2021 tak ekonomický časopis své propočty aktualizoval a uvedl, že rapperův majetek ve skutečnosti představuje 6,6 miliardy dolarů. Více než polovinu vygenerovala jeho značka sportovních bot Yeezy. Westův majetek představuje také 122 milionů dolarů v hotovosti a akciích a hodnota jeho hudebního katalogu přesahuje 110 milionů dolarů. Další 1,7 miliardy dolarů má uložené v dalších aktivech včetně podniku odcházející manželky Kim Kardashian’s Skims.

Kdo jsou další miliardáři v oblasti zábavy:

Tyler Perry Autor: Profimedia.cz

Tyler Perry, americký herec, režisér, producent a scenárista, byl v roce 2011 časopisem Forbes pasován na trůn nejlépe placeného muže v zábavě. Jen v období od května 2010 do května 2011 vydělal 130 milionů dolarů. Společnost Tyler Perry Studios loni v září uvedla, že 51letý Perry vydělal od roku 2005 více než 1,4 miliardy dolarů.

V současné době vlastní Tyler Perry Studios obří pozemek v Atlantě v hodnotě 280 milionů dolarů, kde produkuje televizní show a filmy. Podle Forbesu má herec, režisér a producent také podíl na streameru BET+, 300 milionů dolarů v hotovosti a investicích a 40 milionů v nemovitostech a dalších majetcích. Perry si však nenechává všechno své jmění pro sebe a stal se jednou z celebrit, které se nejvíce věnují charitě. Například oznámil, že platí za pohřeb Raysharda Brookse, muže z Atlanty zabitého policií, a také vysokoškolské vzdělání jeho čtyř dětí.

Winfreyová si vydělala nejvíc. Televizní moderátorka Oprah Winfreyová se podle žebříčku časopisu Forbes stala nejlépe vydělávajícím činovníkem Hollywoodu v roce 2010. Magazín její příjmy odhadl na závratných 315 milionů dolarů. Na druhém místěse s 210 miliony dolarů umístil filmový režisér James Cameron. Třetí skončil afroamerickýherec a režisér Tyler Perry (125 milionů dolarů). Autor: profimedia.cz

Oprah Winfreyová si s čistým jměním 2,7 miliardy dolarů obhájila status miliardářky i v loňském roce. Bohatství hvězdě generuje její talk show, která přerostla do mediálního impéria s vlastní kabelovou síti, a dohoda se streamovací službou Apple, která jí umožňuje vytvářet originální obsah včetně dokumentů a televizních seriálů.

Sběratelskému trhu věří i raper Jay-Z. Autor: Reuters

JAY-Z je prvním hiphopovým umělcem, který vstoupil do klubu miliardářů. Od svého odchodu z rapu JAY-Z rozšířil své impérium exponenciálně. Své úsilí soustředil na tvorbu umělecké sbírky v hodnotě 70 milionů dolarů, za 50 milionů dolarů nakoupil nemovitosti a vytvořil Tidal, službu na streamování hudby v hodnotě 100 milionů dolarů. Založil také agenturu Roc Nation, která zastupuje špičkové světové umělce a sportovce. V březnu letošního roku měl jeho čistý majetek hodnotu 1,4 miliardy dolarů.