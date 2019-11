Coldplay chtějí turné šetrná k životnímu prostředí, nejsou ale první | E15.cz

„V současnosti máme za sebou dost velkých turné. Ale jak toto obrátíme, aby nešlo o to pořád jen brát, ale hlavně dávat?“ uvedl Martin v rozhovoru s BBC. „Bereme si nějaký čas na to, abychom popřemýšleli, jak my sami můžeme aktivně přispět (k ochraně klimatu),“ řekl. Zároveň by si kapela přála, aby do budoucna měly jejich koncertní série pozitivní dopad na ekologii.

Nápad ale není žádnou novinkou. Ekologicky laděné koncerty pořádala již například britská kapela Radiohead, z nichž jeden se před deseti lety odehrál v Praze. Skupina například vyžadovala bionaftu jako palivo pro generátory elektrické energie nebo nápoje v obalech šetrných k životnímu prostředí. „Snažíme se najít zodpovědnější způsob, jak dělat koncerty,“ uvedli členové Radiohead.

Na Velké ekologické turné před jedenácti lety vyrazila i česká skupina Mig 21 s cílem čistit Českou republiku. V kapele působí jako zpěvák herec Jiří Macháček. Když se ho portál musicserver zeptal, proč se rozhodla kapela pasovat do úklidové čety, odpověděl stručně: „A proč ne?“

Zpěvák metalové skupiny z USA System of a Down Serj Tankian chtěl v ochraně planety zajít ještě dál. V roce 2008 se nechal slyšet, že by svou uhlíkovou stopu snížil tak, že by turné kapely pořádala holograficky. „Myslím, že bychom mohli snížit naši potřebu cestovat, kdybychom se mohli promítnout do schůzek a koncertů,“ řekl pro hudební magazín Billboard.

Navrhl také, že by mohl koncert vysílat v živém přenosu ze svého studia a také interagovat s fanoušky. „To by otevřelo úplně nový svět pro turné - show by se nemusely omezovat jen na bary nebo kluby. Nebyly by tu žádné cestovní náklady, takže kapely s nízkým kapitálem by mohly v klidu hrát a také vstupenky by stály méně,“ uvažoval.