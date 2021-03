Disney míří do Česka se svou videotékou. Bude konkurovat Netflixu či HBO | E15.cz

Tuzemská nabídka streamovacích služeb se letos významně rozroste. Dosud nejpopulárnější streamovací platformou v Česku je americký Netflix, kterému – a zhruba desítce dalších – by měla v průběhu druhé poloviny tohoto roku začít konkurovat platforma Disney+. Mezi nově příchozí streamovací platformy se zřejmě zařadí HBO Max, který nahradí dosavadní HBO Go, nebo Paramount+, informuje Médiář.cz .

„Změna z HBO Go na HBO Max bude spolu s příchodem Disney+, které snad už konečně dorazí, nejdůležitější událostí roku. Oboje by mělo být ve třetím kvartálu, takže můžeme na podzim čekat velký souboj,“ řekl pro Médiář Tomáš Vyskočil z online srovnávače filmů a seriálů Filmtoro.

Disney+, který měl na začátku ledna celosvětově téměř 95 milionů předplatitelů, už oznámil, že v nabídce bude mít mimo jiné legendární seriál Simpsonovi. Ten je totiž v tuzemsku dostupný pouze na televizních kanálech. Distribuuje i produkci studií Marvel a Pixar nebo kanálu National Geographic.

V Americe a západní Evropě bude předplatné od března stát osm dolarů, zhruba tedy 200 korun. Za Netflix lidé v Česku platí měsíčně v nejnižší sazbě 199 korun, tedy nyní asi sedm a půl eur. Konkrétně však není známo, kdy přesně Disney+ dorazí do Česka, ví se jen, že by streamovací platforma měla být spuštěna ještě letos.

„Lze předpokládat, že stávajícím službám bude Disney+ konkurovat nejen zavedenými brandy, ale i prvotřídním dabingem, který bude zejména u titulů od Lucasfilmu, Marvelu a Disney/Pixaru srovnatelný s dabingem pro kina,“ doplňuje Vojtěch Kostiha, překladatel seriálu Simpsonovi a celé řady filmů od společnosti Disney.

„Vzhledem k tomu, že si čeští diváci zejména v segmentu rodinné a dětské zábavy na kvalitní český dabing potrpí, lze očekávat, že to pro ně bude jeden z rozhodujících faktorů při volbě streamovací služby,“ dodává.

Hlavními změnami u HBO bude to, že služba Max bude nabízet filmy v ultravysokém rozlišení 4K a nově uvádět i snímky z katalogu společnosti Warner Bros. – a to souběžně jako v kinech, někdy i dříve.

„Už nyní mohou diváci sledovat tituly z produkce HBO Max na HBO Go nebo blockbustery, které odvysíláme dříve než půjdou do kinodistribuce,“ uvedla mluvčí tuzemské pobočky HBO Pavla Brožková. Příkladem je Liga Spravedlnosti Zacka Snydera a film Wonder Woman 1984, v budoucnu by se tak mohlo stát i velkofilmů Duna nebo Matrix 4.

K dalším placeným videotékovým službám nazývaným také VOD (video od demand) patří v Česku například Aerovod, Amazon Video Prime, DAFilms, Dramox, Edisonline, FilmBox+ iPrima nebo Voyo.cz.