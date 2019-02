Festival Aerodrome letos nebude, Rattajovi se nepovedlo sehnat velké hvězdy | E15.cz

„Chci, aby byl Aerodrome hudebním festivalem výjimečnosti, předloni jsme měli kapelu LinkinPark, loni megaakci v Panenském Týnci. Pro letošek jsem chtěl něco menšího, klidně na jeden den, ale s hvězdou, která tu ještě nebyla. To se nepovedlo zařídit a dělat festival jen proto, aby se konal další ročník, nechci,“ zdůvodnil zrušení letošního ročníku majitel festivalu Igor Rattaj s tím, že se raději připraví na příští rok s ambicí, aby byl Aerodrome mimořádný.

Na loňském Aerodromu na letišti u Panenského Týnce vystoupila během tří posledních červnových dní třicítka zahraničních účinkujících. Fanoušky nejvíce zaujala Lana Del Rey, Macklemore, Nine Inch Nails, Wiz Khalifa či Limp Bizkit.

„Obsazení mělo evropskou úroveň. Koupili jsme všechny kapely a interprety, co byli na trhu,“ uvedl k loňskému ročníku Rattaj. Pořadatelé operovali s rozpočtem více než sto milionů korun, což byl přibližně trojnásobek předloňské částky - stali se tak rekordmany mezi tuzemskými hudebními festivaly.

Letošní festivalou jedničkou bude Colours of Ostrava, který se bude konat poosmnácté, od středy 17. do soboty 20. července. Tento ročník přinese například kapely The Cure či Florence and the Machine. Zahanbit se ve svém čtvrtém ročníku nenechá ani pražský festival Metronome. Návštěvníci se v jeho případě mohou těšit na hlavní hvězdu, zpěváka Oasis Liama Gallaghera i na kapely Kraftwerk, Morcheeba, Primal Scream nebo z českých Pražský výběr.