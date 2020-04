Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos nekoná | E15.cz

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se letos kvůli situaci kolem koronaviru neuskuteční. Organizátoři uvedli, že plánovaný 55. ročník se bude konat až příští rok od 2. do 10. července.

Festival se měl letos konat od 3. do 11. července, pořadatelé ho chtěli původně přesunout na náhradní termín, nakonec se ale rozhodli ho kvůli mezinárodním dopadům koronavirové krize letos neuspořádat. Pro Karlovarský kraj je to špatná, byť očekávatelná zpráva, řekl hejtman Petr Kubis (ANO).

V původním termínu se ale uskuteční speciální verze tradiční přehlídky Vary ve vašem kině, která nabídne divákům kin po celé České republice snímky vybrané programovým oddělením festivalu. Současná vládní opatření počítají s tím, že od 8. června by se mohla otevřít kina pro omezený počet diváků.

„Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání kulturních akcí budou průběžně aktualizována a je těžké je predikovat,“ uvedli dnes. Pořádání festivalu i v jiném termínu či rozsahu by s sebou podle nich stále neslo zdravotní rizika a omezení, která by bylo z organizačního hlediska velmi těžké zajistit.

„Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí u nás a jako organizátoři jsme nakonec dospěli k názoru, že hledání redukovaných nebo alternativních variant by šlo proti jeho hlavnímu smyslu, a tím je vzájemné setkávání diváků, filmových tvůrců, lidí z různých oblastí života a jejich kolektivní vnímaní filmových děl. Věřím, že síla společného prožitku při projekcích v sálech a jeho sdílení jsou nenahraditelné,“ uvedl prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška.

Doplnil, že partneři festivalu vyjádřili vůli nadále akci podporovat. „Se všemi budeme řešit další postup v souvislosti s posunem 55. ročníku na příští rok,“ uvedl. Rozpočet festivalu se poslední roky pohybuje kolem 135 milionů korun, státní dotace činila 30 milionů korun. Příspěvek města a kraje činil po osmi milionech, strukturu dalších příjmů festival nesděluje.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise (ANO) je rozhodnutí organizátorů pro kraj špatná zpráva, i když očekávatelná. „Festival mohl být jednou z věcí, která mohla restartovat cestovní ruch. Ale chápu to. Já jsem o tom s panem Bartoškou a s paní primátorkou už v minulých týdnech mluvil a jsem rád alespoň za tu malou alternativu Vary ve vašem kině, to je skvělé. Ale to, že festival nebude, kraji v současné chvíli určitě nepomůže,“ řekl Kubis.

Podle hejtmana se vedení kraje bavilo s organizátory i o každoroční podpoře, která bývala obvykle osm milionů korun. „Bavili jsme se o tom, že by nějakou minimální podporu potřebovali, ale nebavili jsme se o konkrétní částce. Řekli jsme si, že se k tomu sejdeme. Oni nám pošlou své představy a pak o tom budeme jednat,“ dodal.

V původním termínu letošního festivalu se uskuteční také velká část soutěžní přehlídky projektů pro filmové profesionály KVIFF Eastern Promises. Vzhledem k předpokládaným omezením se ale odehraje ve virtuálním prostředí. Díky tomu se filmové projekty v různých fázích vývoje či výroby z regionu střední a východní Evropy, Balkánu, bývalého Sovětského svazu, Blízkého východu a severní Afriky budou moci představit také zahraničním nákupčím, festivalům a distributorům. On-line KVIFF Eastern Promises Industry Days budou od 6. do 8. července.