Filmová recenze: Sorkinův soud nad americkou demokracií | E15.cz

Jako většina předchozích filmů, které Sorkin napsal, i novinka se vrací ke skutečné události, konkrétně k soudu s levicovými aktivisty, kteří v srpnu 1968 vedli demonstrace během sjezdu Demokratické strany, jež se zvrtly v nepokoje. Poté, co podzimní prezidentské volby vyhrál republikán Nixon, se jeho ministr spravedlnosti rozhodl nesourodou skupinu zažalovat. A podle zaujatého způsobu, jakým proces vedl stárnoucí soudce Hoffman, i odsoudit a zavřít.

Potenciální neznalost tuzemských diváků této části americké historie jen přispívá k napínavému průběhu případu, jehož švih zajišťují Sorkinovy typicky rychlé a duchaplné dialogy, jež tentokrát ale obsahují méně popkulturních referencí.

Podívejte se na trailer k filmu Chicagský tribunál:

Sorkin se zčásti vrátil ke svému prvnímu scénáři, soudnímu dramatu Pár správných chlapů. Zčásti je v jeho filmu cítit paralela se současnou rozdělenou Amerikou, v níž se ohýbají fakta, aby se politikům hodila.

Není divu, že když pandemie znemožnila široké uvedení Chicagského tribunálu v kinech, distributor ho rychle prodal světové VOD platformě Netflix, aby se k divákům dostal ještě před novými prezidentskými volbami.

Sorkin má rád velké myšlenky, velká gesta a velké proslovy, to všechno obsahuje i jeho novinka, včetně velkých hvězd obsazených do pro ně poměrně typických rolí, v čele s Britem Sachou Baronem Cohenem, Eddiem Redmaynem a Markem Rylancem.

Tvůrce soud s chutí vyobrazuje jako absurdní cirkus, v němž se nicméně řeší ty nejzásadnější hodnoty. I tento film, který měl kdysi režírovat Steven Spielberg, si historii zjednodušuje, aby mu zapadala do struktury, zato ubíhá jako poutavé, zábavné a inteligentní politicko-soudní drama. Alespoň až do poslední třetiny, v níž ztěžkne do melodramatu o síle americké demokracie a začne udělovat morální lekce.