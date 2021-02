Ivan Kral po sobě zanechal řadu výborných, ale dosud nevydaných písní | E15.cz

Písně na něm uspořádala z Kralovy pozůstalosti manželka, dlouholetá spolupracovnice a textařka Cindy Hudson. Devět písní vychází v autentické podobě a sestávají jak ze starších, tak i z několika posledních písniček, na kterých spolupracovali Ivan Kral jako autor hudby a Cindy jako tvůrce textů, stejně jako v případě několika posledních alb tohoto výjimečného hudebníka.

Typický Kral, s vytříbenou kytarou, zamyšleným, klidným až tichým zpěvem – až na výjimku, jakou je Little Bastard –, se v dotyčných písních nepouštěl do žádných experimentů a držel se starého dobrého rocku.

Všechny písně mají úroveň, rozhodně to není žádné vymetání toho, co jaksi zbylo. Také ale mezi nimi není žádný potenciální hit, což je nejspíše důvodem, proč jejich vydání na některé z desek Kral odkládal, až za jeho života nevyšly.

Všechny by ale bezpochyby byly důstojným sousedem již vydaných skladeb, zejména na těch posledních, přece jen poklidnějších tuzemských albech. K těmto písním patří ráznější Little Bastard, Fell for You či úvodní či Talk To Me „stoneovského“ střihu, zamyšlené balady Matter of Time, Where Did I Go či třeba Can’t Find Words.

Možná to ale přece jen není poslední vzkaz od muzikanta považovaného za nejslavnějšího českého rockera ve světě. Jeho žena při pořádání pozůstalosti našla mnoho demonahrávek i videozáznamů – melodií, nápadů, kousků filmů vzniklých v průběhu několika desetiletí – a říká, že časem bude k vydání i další materiál. Pokud z toho vznikne podobné album jako Undiscovered, bude to jen dobře.