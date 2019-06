Lidi zapomínají, že herectví je o předstírání, říká rumunská herečka usazená v Německu | E15.cz

Málokterý herec se těší tak pestré mezinárodní kariéře jako Maria Dragusová. Pětadvacetiletá rodačka z Rumunska letos na Berlinale propagovala německý film jako jeden z talentů vybraných do projektu Face to Face with German Cinema. Německý film Bílá stuha, vítěz canneské Zlaté palmy, jí v roce 2009 přinesl první úspěch. Další velkou roli pak bývalé baletce dal nejlepší z režisérů rumunské nové vlny Cristian Mungiu ve svém dramatu Zkouška dospělosti. Nyní vychází v Česku na dvd britská novinka Marie, královna skotská, kde si Maria zahrála dvorní dámu ochraňující titulní panovnici.