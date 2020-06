Matrix 4: Neo i Trinity se vrátí | E15.cz

Keanu Reeves, představitel hlavní role Nea, v rozhovoru pro magazín Empire řekl, že režisérka Lana Wachowská napsala „nádherný scénář a úžasný příběh“. „To je jediný důvod, proč to dělám,“ dodal. Do role Trinity se vrací také Carrie-Anne Mossová, která přitom s účastí na natáčení dalšího pokračování Matrixu už nepočítala. „Nikdy jsem si nemyslela, že se to stane. Když mi to představili tak, jak mi to představili, s neuvěřitelnou hloubkou a vší integritou a uměním, které si dovedu představit, řekla jsem si: ‚Tohle je dar‘,“ prohlásila.

Fanouškům série je tak už nyní jasné, že postavy Nea a Trinity se do příběhu vrátí navzdory tomu, že oba hrdinové v posledním díle původní trilogie Matrix Revolutions zemřeli. Podle dřívějších zpráv by se do role Nobe mohla vrátit Jada Pinkett Smith, i když její účast na natáčení ještě nebyla potvrzena. To samé platí pro Lamberta Wilsona a jeho postavu Merovingiana. Stejně tak by s v roli Merovingianovy ženy Persephone mohla opět objevit Monica Bellucci.

Dosud neznámou roli v Matrixu 4 dostane Neil Patrick Harris, známý mimo jiné rolí Barneyho v seriálu Jak jsem poznal vaši matku.

Z původního obsazení trilogie bude naopak určitě chybět Hugo Weaving alias agent Smith. Herec v lednu potvrdil, že autoři na pokračování Matrixu „pracují beze mě“.

Co se týče zápletky, nechávají si režisérka Lana Wachowská i herci jakékoliv informace pro sebe.

Natáčení nového dílu Matrixu odstartovalo v únoru 2020 v San Francisku, následně se přesunulo do Berlína. V březnu se ale natáčení kvůli pandemii koronaviru zastavilo. Kdy se filmaři vrátí k práci, zatím není jasné. Oficiálně stále platí původní termín uvedení filmu do kin v květnu 2021.