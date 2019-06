Metronome nabídne patnáct scén, říká zakladatel festivalu David Gaydečka | E15.cz

Frontman ikony devadesátých let Oasis Liam Gallagher, spolutvůrci žánru elektronické hudby Kraftwerk či Morcheeba. Také čtvrtý ročník největší pražské hudební přehlídky Metronome Festival Prague nabídne umělce z první světové hudební ligy. „Investujeme do většího počtu hudebních hvězd a vyššího komfortu, služeb a odbavení diváků v areálu festivalu,“ říká zakladatel akce David Gaydečka.

Změnil se nějak počet scén oproti loňskému ročníku a počet vystupujících kapel a interpretů?

Letos máme pět hlavních a deset vedlejších scén. Přivezeme větší počet hvězd. Velká část z nich bude prezentovat jak své největší hity, tak nový materiál.

Hlavní hvězdou festivalu je jeden z nejslavnějších britských hudebníků všech dob Liam Gallagher. V Praze premiérově představí svoje zcela nové album nazvané Why Me, Why Not a stejnou show, jakou odehraje o týden později na největším britském festivalu Glastonbury.

Do Prahy přijedou další slavní interpreti, jako například Morcheeba se zpěvačkou Skye, Kraftwerk s 3D projekční show, skotská kultovní kapela Primal Scream, stále více populární kytaristka Anna Calvi, neosouloví Jungle, Digitalism DJ set, britský DJ Danny Howard a mnoho dalších.

Kolik činí rozpočet festivalu pro letošní rok, je vyšší, nebo nižší než loni a proč?

Loňský rozpočet byl 60 milionů korun, letos je o deset procent vyšší. Investujeme do většího počtu hudebních hvězd a vyššího komfortu, služeb a odbavení diváků v areálu festivalu.

Bude letos festival poprvé v zisku?

Předpokládáme vyrovnaný rozpočet, ale vše přece jen ještě záleží na počtu prodaných vstupenek.

Podpora ze strany miliardáře a spoluzakladatele skupiny RSJ Libora Winklera trvá?

Zvyšuje se, nebo se snižuje objem financí, které do festivalu vkládá? Společně s Liborem Winklerem jsme investovali výrazné prostředky do vybudování akce hned v prvních letech. Největší investice byla hned v počátku a pak se každým rokem nutné investice snižovaly.

O kolik letos stouply ceny vstupenek a co na to mělo vliv?

Oproti loňsku se cena vstupenek zvýšila zhruba o deset procent. Vzhledem k tomu, že Metronome festival pořádáme v konkurenčním prostředí evropské scény, máme zatím to štěstí, že jsme s cenou níže než slavné akce v Evropě, ale musíme se trendům na trhu také přizpůsobovat.

Areál Výstaviště při prvním ročníku působil dost provizorně, ale každý další rok je vidět pokrok. Jaké vylepšení chystáte pro letošní rok?

Prostor se zlepšuje jak ze strany provozovatele Výstaviště, tak i z naší, kdy přispíváme různými řešeními komfortu pro návštěvníky akce.

Například všechny toalety budou keramické s vakuovým systémem, jaký je znám třeba z letadel. Změnili jsme dodavatele bezhotovostního platebního řešení. Chystáme velkokapacitní festivalovou recepci tak, aby nebyly fronty při příchodu diváků. Je připravena barová zóna a zajímavá nabídka občerstvení buď u stánků, nebo v zóně s populárními foodtrucky.

Důležité je také říci, že jsme zvětšili prostor vnitřních scén, když jsme obsadili všechny čtyři Křižíkovy pavilony. Oba dny budeme do půlnoci venku, pak se program přesune dovnitř, kde se bude hrát až do pěti.